Devlerin Kovid-19 diplomasisi

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kovid-19 salgını nedeniyle bir telefon görüşmesi yaptı. ABD Başkanı, “Salgınla mücadelede Çin ile yakın çalışma yürütüldüğünü” aktarırken, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Çin Devlet Başkanı Şi ile çok iyi bir görüşmeyi tamamladım. Dünyamızın büyük bölümünü tahrip eden koronavirüsü detaylı şekilde konuştuk. Çin birçok şey yaşadı ve virüse dair güçlü bir anlayış kazandı. Birlikte, yakın bir çalışma içindeyiz. Saygı duyuyorum!” yazdı.

Trump daha önceki açıklamalarının aksine “Çin virüsü” ya da “Vuhan virüsü” ifadelerini kullanmadı. Trump görüşme öncesinde “Çin size rakamlar söylüyor fakat gerçek sayıların ne olduğunu bilmiyorsunuz” demişti. ABD önceki gün vaka sayısı bakımında Çin’i geçmiş ve dünyada salgının merkezi haline gelmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi ise, Trump’a “Çin ve ABD virüsle birlikte mücadele etmeli” mesajı verdi. Şinhua ajansının haberinde de Şi’nin görüşmede, ABD’ye ikili ilişkilerin geliştirilmesi için sağlam adımlar atılması çağrısı yaptığı belirtildi. Çin Devlet Başkanı’nın görüşmede, iki ülkenin salgının kontrol altına alınmasında ve diğer alanlarda iş birliğini artırmasının, karşılıklı saygı ve kazan-kazana dayalı ilişki geliştirmesinin önemine işaret ettiği ifade edildi.

Trump, Çin’i dünyayı salgından çok geç haberdar etmekle suçlamıştı. Şi’nin, görüşmede Çin’in salgının çıkışı konusunda hep şeffaf davrandığını belirttiği açıklandı. Çin’in salgınla mücadeleye destek için sağlık ekibi gönderdiği ülkeler arasında ABD de var.

Öte yandan Trump, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider Kovid-19 ile mücadele çabaları ve virüsün ekonomik etkilerini ele aldı.