Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu’na video mesaj ile hitap etti. Miçotakis, “Tansiyonun sürekli yükselmeye devam edemeyeceğini herkes anlıyor. Yakın komşular arasında ortaklığın mümkün olmadığına inanmayı reddediyorum” dedi. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasının, şüphe ve düşmanlıkların yerini iş birliği ve karşılıklı anlayışa bırakabileceğinin kanıtı olduğunu dile getiren Miçotakis, “Öyleyse buluşalım, konuşalım ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm arayalım. Diplomasiye bir şans verelim. Sonuçta, hala anlaşamıyorsak, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanının bilgeliğine güvenmeliyiz” diye konuştu. Miçotakis, iki taraf arasında iki gün önce duyurulan istikşafi görüşmelerin başlaması kararının, “doğru yönde atılmış bir adım olduğunu” belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’nin gerçekten bir umut ışığı ve küresel iş birliğinin kalesi olduğuna inanıyorsa, onu bu değerlere uygun hareket etmeye çağırıyorum” ifadesini kullandı.

Pompeo’dan Atina’ya ziyaret

ABD, Doğu Akdeniz krizinde taraf olma çabalarını sürdürürken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, önümüzdeki hafta Yunanistan’a gideceği, Selanik’in ardından Girit’teki hava üssünü de ziyaret edeceği bildirildi. Amerikan Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, Pompeo’nun, 27 Eylül’de başlayacak gezide dört ülkeyi ziyaret edeceği kaydedilirken, Yunanistan’da Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşeceği belirtildi. Bakanlık Sözcüsü, Pompeo’nun, görüşmelerde “Yunanistan ile ilişkilerde on yıllardır en güçlü dönemin yaşanmasından duyulan memnuniyeti dile getireceği ve Doğu Akdeniz’de güvenlik, barış ve refahın geliştirilmesi yönündeki ortak taahhüdü yineleyeceği” ifade edildi.

‘Geliri paylaşmaya hazırız’

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Ada’nın yeniden birleşmesi görüşmelerine bağlılıklarının sürdüğü mesajı verirken, doğal gaz keşiflerinden elde edilecek geliri paylaşmaya hazır olduklarını öne sürdü.

Birleşmiş Milletler’in 75. Genel Kurul toplantıları çerçevesinde konuşan Anastasiadis, Rum yönetiminin doğal gaz keşiflerinden elde edilecek her tür geliri, Kıbrıslı Türkler için bir emanet hesaba yatırmaya hazır olduklarını da kaydetti.