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26.01.2021 - 18:52 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatı ve hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu çalışanın cenazesinin ülkesine getirilmesine yönelik koordineli çalışmaları görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov telefon görüşmesi yaptı. 

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ve Bayramov'un, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından, hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu çalışanın cenazesinin ülkesine getirilmesine yönelik koordineli çalışmaların yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. 

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. 

Lagos'dan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü. 

Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na doğru hareket etmişti. 

Azerbaycan uyruklu çalışanın cenazesi, bu akşam uçakla Gabon'dan İstanbul'a getirilecek, sabah saatlerinde ise Azerbaycan'a gönderilecek.

 

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 26 Ocak 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1791 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede." dedi.
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