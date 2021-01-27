Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan önemli görüşmeler

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Garneau'yu yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile de Ankara'da bir araya geldi. Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, "Afganistan Ulaştırma Bakanı kardeşim Kudretullah Zeki'yi yeni görevinden dolayı tebrik ettim." ifadesini kullandı.

Zeki'nin Türkiye'de eğitim aldığını belirten Çavuşoğlu, "Kudretullah Zeki gibi ülkemizde eğitim almış devlet adamları sayesinde Afganistan'la kardeşlik bağlarımız daha da güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.