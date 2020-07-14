MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Borrell'in açıklamalarına tepki
ABONE OL
14.07.2020 - 01:41 | | AA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Borrell'in açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Libya konusundaki açıklamalarına yönelik, "AB, Libya krizinin barışçıl yollarla çözümüne katkıda bulunmak istiyor ise, İrini Harekatı'yla ortaya koyduğu çifte standartlı tutumu terkederek BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları doğrultusunda uluslararası meşruiyetten yana tavır göstermelidir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Borrell'in açıklamalarına tepki

 

Aksoy, Borrell'in AB Dış İlişkiler Konseyi'nin ardından yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meselelere ilişkin tutumunun bütün taraflarca bilindiğini kaydeden Aksoy, "Bu meselelerin çözümü için atılacak ilk adımlar Ada’daki iki halk arasında hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımı konusunda bir iş birliği mekanizması tesis edilmesi, Türkiye ile diyalog kanallarının yeniden başlatılması, Türkiye karşıtı ittifaklar yerine ön koşulsuz olarak bölgede diyalog ve iş birliği atmosferinin yaratılmasıdır. Doğu Akdeniz’de gerginlik, ancak böyle bir yaklaşımın tüm taraflarca benimsenmesiyle sona erdirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin başından itibaren Libya'daki krizin "askeri bir çözümü olamayacağını" vurguladığını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Ülkemiz Süheyrat’tan Berlin’e, Birleşmiş Milletler’in himayesinde Libyalıların öncülük ettiği ve sahiplendiği siyasi sürecin canlandırılmasına yönelik tüm uluslararası çabaları istikrarlı bir şekilde desteklemiş ve katkı sağlamıştır. AB, Libya krizinin barışçıl yollarla çözümüne katkıda bulunmak istiyor ise, İrini Harekatı'yla ortaya koyduğu çifte standartlı tutumu terk ederek BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları doğrultusunda uluslararası meşruiyetten yana tavır göstermelidir."

"Kimse Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale edemez"

Aksoy, Borrell'in Ayasofya'ya ilişkin açıklamalarına yönelik, "Bir kez daha Ayasofya'nın Türkiye'nin mülkü olduğunu ve statü değişikliği de dahil olmak üzere Ayasofya'ya ilişkin her türlü tasarrufun sadece Türkiye'nin egemen yetkisinde bulunduğunu vurguluyoruz. Kimse Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale edemez." ifadesini kullandı.

Yeni statüsüyle "Ayasofya Camisi"nin dünyadaki tüm din ve inançlardan ziyaretçilere açık olacağını ve isteyen herkesin bu muhteşem yapıyı ziyaret edebileceğini aktaran Aksoy, Ayasofya’nın içinde yapılacak çalışmaların Dünya Kültür Miras Listesine girerken istenen kriterlere halel getirmeyeceğini belirtti. Aksoy, açıklamasında "Ayasofya Camisi insanlığın ortak kültürel mirası vasfını koruyarak yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya devam edecektir." ifadesine yer verdi.

Öte yandan Aksoy, Borrell'in Türkiye-AB ilişkilerinde diyalog ve angajmana vurgu yapmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Türkiye, sayın Cumhurbaşkanımızın 9 Mart’ta Brüksel’de AB Konseyi ve Komisyonu Başkanlarıyla da mutabık kaldıkları üzere, AB ile ilişkilerin üyelik sürecini ilerletecek ve yeni koşul ve sınamaları da dikkate alacak şekilde gözden geçirilmiş bir 18 Mart mutabakatı anlayışıyla ilerletilebileceğine inanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Altun o görüntüleri paylaştıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir video paylaştı. Altun yaptığı paylaşıma 'İlk defa izleyeceksiniz' notunu düştü.İletişim Başkanı Fahrettin Altun:Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz!Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi! Gözü pek vatandaşlarımız "Recep Tayyip Erdoğan" diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İletişim Başkanı Altun paylaştı: İlk defa izleyeceksiniz

İletişim Başkanı Altun paylaştı: İlk defa izleyeceksiniz

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

15 Temmuz mesajları ve sözleri 2020 - En güzel, anlamlı, resimli, kısa uzun 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz mesajları ve sözleri 2020 - En güzel, anlamlı, resimli, kısa uzun 15 Temmuz mesajı

Sıradaki Haber