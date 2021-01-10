Dışişleri Bakanlığı'ndan Kazakistan açıklaması

Bakanlıktan, Kazakistan'da yapılan seçimler hakkında yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Kazakistan’da düzenlenen Parlamento’nun alt kanadı Meclis ve Maslihat (yerel meclis) seçimlerinin huzur ve sükunet içerisinde tamamlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Kazak halkı için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu yıl bağımsızlığının 30. yılını kutlamakta olan kardeş Kazakistan’la stratejik iş birliğimizin önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğine inanıyoruz."