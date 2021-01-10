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10.01.2021 - 23:43 | | AA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kazakistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da gerçekleştirilen Parlamento’nun alt kanadı Meclis ve Yerel Meclis seçimlerinin huzur ve sükunet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kazakistan açıklaması

 

Bakanlıktan, Kazakistan'da yapılan seçimler hakkında yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Kazakistan’da düzenlenen Parlamento’nun alt kanadı Meclis ve Maslihat (yerel meclis) seçimlerinin huzur ve sükunet içerisinde tamamlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Kazak halkı için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu yıl bağımsızlığının 30. yılını kutlamakta olan kardeş Kazakistan’la stratejik iş birliğimizin önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğine inanıyoruz."

Rize'de örtü yangınıRize'nin Fındıklı ilçesinde 4 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Yangınlara Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri müdahale ediyor. Bazı noktalara yol olmadığı araçla ulaşım sağlanamazken, ekipler patika yollardan ulaştığı bölgede yangınlara müdahale etmeye çalışıyor.
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