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08.07.2020 - 17:01 | | DHA

Dışişleri Çavuşoğlu, Morton’ı kabul etti!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Mortonı kabul etti

Dışişleri Çavuşoğlu, Morton’ı kabul etti!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çalışma ziyareti kapsamında geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Mortonı kabul etti.

 

 

 

Son dakika... Van Gölü'nde batan teknesinin yeri tespit edildiGelen son dakika haberine göre, Van göçmenlerin içinde olduğu batık teknenin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada batan tekne ile ilgili 'Van Gölü’nde yasadışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yeri, arama-kurtarma çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetlerimize ait “Birinci Sınıf Dalgıç” özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz tarafından 14.30 sularında 107 metre derinlikte tespit edildi' denildi.
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