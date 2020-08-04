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04.08.2020 - 00:52 | | ANKARA Milliyet

Dışişleri tepki gösterdi: ‘Petrol anlaşması’ teröre finansmandır

Dışişleri Bakanlığı, YPG/PKK terör örgütü güdümündeki “Suriye Demokratik Güçleri”nin (SDG) ABD’li bir şirketle yaptığı duyurulan petrol anlaşmasını, uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bir adım olarak niteleyerek, ABD’nin bu adıma destek vermesinin esefle karşılandığını ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Dışişleri tepki gösterdi: ‘Petrol anlaşması’ teröre finansmandır

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK’nın, Suriye’nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere ABD’de yerleşik “Delta Crescent Energy LLC” adlı şirketle sözleşme imzaladığının basında yer aldığı belirtildi. YPG/PKK terör örgütünün bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada, “Suriye’nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir. ABD’nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez” denildi.

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