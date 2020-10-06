MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Dışişleri'nden Türk vatandaşlarına Kırgızistan'a seyahat uyarısı
ABONE OL
06.10.2020 - 11:33 | | AA

Dışişleri'nden Türk vatandaşlarına Kırgızistan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Kırgız Cumhuriyeti’nde 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından dün başlayan ve halen devam eden olaylar hakkında Türk vatandaşlarına zorunlu olmadığı takdirde, Kırgızistan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Dışişleri'nden Türk vatandaşlarına Kırgızistan'a seyahat uyarısı

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Türk vatandaşlarına Kırgız Cumhuriyeti’ne ilişkin seyahat uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti’nde 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından dün başlayan ve halihazırda devam etmekte olan olaylar ve ülkedeki güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkları takdirde, Kırgız Cumhuriyeti’ne bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Halihazırda Kırgız Cumhuriyeti’nde bulunan Türk vatandaşlarının ise Bakanlığın ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği tarafından yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda teyakkuz halinde olmalarının yararlı olacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize ( 90 312 292 29 29) ilave olarak Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğine 996 990001416 numaralı telefondan ve embassy.bishkek@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür."

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan 12 siyasi parti düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binasını işgal etmişti.

    Maskesiz yakalandı, polislere teşekkür ettiBayburt’ta kurulan meyve, sebze satışının yapıldığı pazarda polis ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. Maskesiz yakalanan bir vatandaş kendisini uyaran polislere teşekkür ederken maskeyi çenesine takan bir satıcıda “Arada bir sigara içiyorum idare edin” savunması yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sakarya’da parti! Polis görüntüleri paylaşanların peşinde

    Sakarya’da parti! Polis görüntüleri paylaşanların peşinde

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    Kanınız çekilecek! Kızına cinsel saldırıda bulundu, 2 bebeği öldürdü

    Kanınız çekilecek! Kızına cinsel saldırıda bulundu, 2 bebeği öldürdü

    Sıradaki Haber