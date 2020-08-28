Doğu Akdeniz için AB’de yoğun trafik

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken, Avrupa Birliği (AB) konuyla ilgili diplomatik girişimleri yoğunlaştırıyor. Önceki gün başlayan AB Savunma Bakanları Toplantısı ve dün başlayan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda gündemin ön sıralarında Doğu Akdeniz’deki gelişmeler var.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ve Yunanistan arasında diplomatik görüşmelerin başlaması için önce Doğu Akdeniz’deki tatbikatların sonlanması gerektiğini belirtti ve iki tarafa da savaş gemilerini çekme çağrısında bulundu. Maas, Berlin’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayri Resmi Toplantısı öncesinde Doğu Akdeniz’de yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Gelişmelerden endişe duyulduğunu ifade eden Maas, iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi konusunda doğrudan görüşmeler yapılmasına yönelik ön şartların oluşturmasına çabalayacaklarını vurguladı. Maas, askeri olarak karşı karşıya gelinmemesi için de her türlü katkıyı sağlayacaklarını aktardı.

‘Böyle masaya oturmazlar’

Maas, bölgedeki tatbikatların sonlanması gerektiğini ifade ederken, “Bizim bu ihtilafta diplomatik çözüme ihtiyacımız var. Bunu Atina ve Ankara’daki görüşmelerimde iki taraf da bana söyledi. Doğu Akdeniz’deki ihtilafı kimse savaş gemileriyle çözmek istemiyor. O zaman Atina ve Ankara arasında doğrudan görüşmeler yapılması lazım” dedi.

Bölgedeki durumun hala çok zor olduğunu dile getiren Maas, “Görüşmeler için ön koşul Akdeniz’deki manevraların sonlandırılması. Buna iki taraf da katkı sağlayabilir. Bu diplomatik görüşmelere alan açar. Akdeniz’in doğusunda savaş gemileri karşı karşıya durduğunda elbette taraflar masaya oturmaz” diye konuştu. Türkiye konusunda gelecek haftalarda AB Liderler Zirvesi düzenlenmesinin planlandığını anımsatan Maas, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilafta o zamana kadar bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

‘AB ve NATO’yu ilgilendirir’

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de, söz konusu gerilimin, herhangi iki ülkenin gerilimi olmadığını belirtti. Alman Bakan, “Orada yaşanan durum, doğrudan AB’yi ve NATO’yu ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu yüzden biz Almanya olarak, gerilimin bir an önce azaltılması için çaba gösteriyoruz. Gerilimin bitmesi gerekiyor.” dedi. Alman Bakan, Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin ortak askeri tatbikatının gerilimi azaltmaya yardımcı olmadığını vurguladı.

Öte yandan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, Yunanistan’ın, AB’nin bu toplantılarda Doğu Akdeniz’deki ihtilaf nedeniyle Türkiye’ye karşı daha sıkı önlemler almasını beklememesi gerektiğini söyledi. Yunan basınında yer alan kulis bilgilerine göre Borrell, “Ambargo gibi konuların dikkatlice tartışılması gerekir” dedi.

Merkel ile Stoltenberg Doğu Akdeniz’i konuştu

Almanya Şansölyesi Angela Merkel de Ankara-Atina gerginliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, iki NATO ortağı olan Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın “son derece endişe verici” olduğunu ifade etti. Merkel, “Almanya bu tansiyonun düşürülmesine katkıda bulunmak için uğraşıyor” dedi. Merkel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de Türkiye ile Yunanistan arasında giderek tırmanan Doğu Akdeniz gerilimini görüştü. Gerginliği “Çok endişe verici” sözleriyle değerlendiren Merkel ve Stoltenberg, Atina ve Ankara’ya itidal çağırısında bulundu. Almanya’nın sorunu bir çatışmaya evrilmeden çözmek için devreye girdiğini ifade eden Merkel, “NATO müttefikleri arasındaki gerilim bizi çok huzursuz ediyor” dedi.

Mikrofonu açık unuttu: ‘Türk tarafı çok sert’

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Atina ve Ankara temaslarının ardından, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Berlin’de buluşan Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, mikrofon kazası yaşadı. Gazetecilerin önündeyken mikrofonun açık olduğunu unutan Alman Bakan, Borrell’in görüşmelerle ilgili sorusuna “Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu” yanıtını verdi. Alman Bakan ayrıca, Şansölye Angela Merkel’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayacağını belirtti. Borrell de, Türkiye’nin Mısır ile yapılan anlaşma nedeniyle kızgın olduğunu ve “Atina’yı güvenilir bulmadığını” söyledi.