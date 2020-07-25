Doğu Akdeniz’de füze Navtex ilanı

Türkiye, yeni yayınladığı Navtex ile 18 Ağustos’ta Yunanistan’la iplerin gerildiği Meis Adası açıklarında füze atış denemesi yapılacağını duyurdu. Füze atış denemelerini Rus Donanması yapacak, ancak güvenlik kaynakları, söz konusu bölgede Navtex ilan yetkisinin Türkiye’de olduğunu, bu yüzden ilanı Türkiye’nin yaptığını bildirdi.

Ankara ile Atina arasında Doğu Akdeniz’de başlayan “Navtex savaşları” sürüyor. Türkiye ana karasına 2, Yunanistan ana karasına 580 kilometre uzaklıktaki Meis Adası açıklarında sondaj yapacağını belirten Ankara, geçtiğimiz günlerde Navtex yayınlamış, bunun üzerine Yunanistan bölgede gerilimi tırmandırmıştı. Türkiye’ye karşı bir Navtex yayınlayan Atina yönetimine Ankara’dan kısa sürede yanıt gelmiş ve iki yeni Navtex ilan edilerek kararlılık mesajı verilmişti.

Bölgede araştırma yapacak “Oruç Reis” sismik araştırma gemisi, “Ataman” tedarik gemisi ve “Cengizhan” taşıma gemisi, Antalya Limanı’nda hazırlıklarını halen sürdürüyor. 2 Ağustos’a kadar gemilerin Donanma refakatinde bölgeye intikal etmesi ve çalışmalara başlaması bekleniyor.

Füze atışı yapılacak

Bölgede askeri hareketlilik zaman zaman artarken, Türkiye’nin yeni bir Navtex ilanında bulunması dikkati çekti.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda, 18 Ağustos’da Meis Adası açıklarında, “füze atış denemeleri” yapılacağı duyuruldu. İlk olarak akla Türk Deniz Kuvvetleri’nin denemeyi yapacağı gelse de güvenlik kaynakları, söz konusu sahanın Deniz Kuvvetleri sorumluluğunda olduğunu, ancak faaliyetin Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri’nce gerçekleştirileceği bilgisini verdi. Yani füze atış denemeleri Türk gemilerince değil Rus Donanması tarafından yapılacak. Kaynaklar, söz konusu bölgede Navtex ilan yetkisinin Türkiye’de olduğunu vurguladı. Navtex ilan edilen söz konusu bölge ise Antalya Kaş açıkları ile Meis Adası arasında yer alıyor.

Yunan profesöre Meis ihracı!

Atina Üniversitesi profesörlerinden Dr. Hristos Rozakis’in, Yunanistan’da katıldığı bir programda Meis Adası’nın Türk sahiline daha yakın olduğunu söylemesi üzerine, üyesi olduğu Yüksek Bilim Konseyi’nden ihraç edildiği bildiriliyor. Rozakis, katıldığı TV programında, sunucunun “Türkiye ile KKTC arasında yapılan kıta sahanlığı anlaşmasını” eleştirmesi üzerine, “Türkiye kıyılarının, Kıbrıs kıyıları boyunca uzunluğu çok daha büyüktür. Sonuç olarak Türkiye, Kıbrıs kıyılarına kendi kıyılarına yakın bir sınır çizgisi çizdi. Böylece Türkiye daha fazla kıta sahanlığı aldı” demişti.

Rozakis, Yunanistan karasularının 12 deniz miline genişletilmesi seçeneğine ilişkin de “Yunanistan’ın şu an 12 mil karasuyu ilan edecek kapasiteye sahip olmadığını anlamanız lazım. Çünkü böyle bir adım tüm Ege denizini kilitler” değerlendirmesini yapmıştı. Rozakis, bunun üzerine üyesi olduğu Dışişleri Bakanlığı Yüksek Bilim Konseyi’nden ihraç edildi.