Dondurmada virüs tespit edildi, tüm ürünlere el koyuldu!

Çin'de dondurmalardan alınan bazı örneklerrde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Tianjin Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalardan alınan örnekler, Salı ve Çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti.

Yapılan incelemeler sonucu dondurma örneklerinde Kovid-19 tespit edildi.

Tüm ürünlere el konurken, şirketin bin 662 çalışanı karantinaya alınarak nükleik asit testine tabi tutuldu.

Dondurmalardan bin 812'sinin ise diğer şehirlere dağıtıldığı belirtildi. Yetkililer, virüsün nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: Büyük olasılıkla üretim sırasında bulaş olması ile ilgili olabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Ateş Kara, Çin'deki vaka ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Kara açıklamasında, dorduma örneklerinde virüs tespit edilmesi nedeninin üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olmasıyla ilgili olabileceğini söyledi

Kara şunları kaydetti:

"Çin'de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olması ile ilgili olabilir. Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir Bulaşa neden olamaz dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi."

Çin'de bir seferde üretilen 4,836 kutu dondurmadan alınan örneklerden 3'ünde virüs pozitif bulunmuş. Öncelikle bu hastalık yapabilecek bir virüs mü? Yoksa, virüs parçası mı? Bunu değerlendirmek mümkün değil, ancak virüs bile olsa bugüne kadar gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi."