Dönüşü olmayan yola girildi

Yüzölçümü açısından dünyanın en büyük adası konumunda olan ve yüzde 81’i buzla kaplı Grönland, insan kaynaklı iklim değişikliğini en sert hisseden bölgelerin başında geliyor. Kuzey Kutbu’ndaki devasa ada duyurulan yeni bir araştırmayla yeniden gündemde. ABD Ohio Eyalet Üniversitesi’nden bilim insanları, ada üzerindeki yaklaşık 200 buzulun uydular aracılığıyla 40 yıldır toplanan verilerini inceledi. Michalea King adlı araştırmacının liderlik ettiği ekip, Grönland buz tabakasındaki erimenin artık geri döndürülemez bir seviyeye ulaşmış olabileceğini ve bölgeye yağan karın, adanın sahip olduğu buz kütlesindeki erimeyi telafi edemeyeceğini bilirledi. King, bunun sıcaklık artışları dursa bile Grönland’ın buz kaybetmeye devam edeceği anlamına geldiğini de vurguladı.

Yaşananlar kutupta kalmıyor

Michalea King, okyanusa karışan buzun her yıl yüzeyde oluşan buz tabakasından çok daha fazla olduğunu tespit ettiklerini belirterek, 3000 yılın Grönland buzunun tamamen erimesi halinde deniz seviyesinin 7 metre kadar yükselme ihtimalinin bulunduğunu vurguladı. Dünyanın en büyük ikinci buz kütlesi, mevcut erime oranıyla yüzyılın sonunda deniz seviyesini 7 cm kadar yükseltecek. Adadaki erime, dünyayı kaplayan okyanuslardaki su seviyesini ise yıllık ortalama 1 mm kadar artmasına neden olacak. Grönland’daki buzulların erimesinin son 20 yılda kronik hale geldiğini ifade araştırmacılar, 2000 yılından önce erime sonucu yaşanan buz kaybı ile kar yağışı nedeniyle geri kazanılan buz örtüsü oranının her yıl birbirini dengelediğini belirtti. Bilim insanlarının ortaya koyduğu gerçekler konusunda devletleri de uyaran Michalea King, “Kutuplarda yaşananlar kutuplarda kalmıyor. Hükümetler, deniz seviyelerinde yükselme için hazırlık yapmalılar” dedi.