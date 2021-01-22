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22.01.2021 - 09:30 | | DHA

Dr. Fauci, Biden yönetimindeki ilk basın toplantısında Trump’ı eleştirdi

ABD’nin 46’ncı Başkanı Joe Biden’ın yönetiminde de Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışman görevini devam ettiren Dr. Anthony Fauci, ilk basın toplantısında Donald Trump'ın koronavirüse yönelik açıklamalarından rahatsızlığını dile getirdi. Fauci, eski Başkan Trump’ın hidroksiklorokin açıklamasının bilimsel olmadığını belirtti.

Dr. Fauci, Biden yönetimindeki ilk basın toplantısında Trump’ı eleştirdi

Baş Tıbbi Danışman görevini yeni Başkan Joe Biden döneminde de devam ettiren Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray’da dün yapılan basın toplantısında Trump’ın daha önce ‘hidroksiklorokin’ ile ilgili açıklamasına değinerek, “Geriye dönmek istemiyorum, ama söylenen şeyler olduğu çok açık, hidroksiklorokin gibi şeyler ve bunun gibi diğer şeyler hakkında, bu gerçekten rahatsız ediciydi, çünkü bilimsel gerçeklere dayanmıyorlardı” dedi.

TRUMP’IN HİDROKSİKLOROKİN AÇIKLAMASI

Eski Başkan Donald Trump, geçen yıl mayıs ayında hidroksiklorokin adlı sıtma ilacının tedbir amaçlı olarak iki hafta boyunca kullandığını ve hiçbir yan etkisini görmediğini söylemişti. Trump ayrıca ilacın çok sayıda hayat kurtardığını da sözlerine eklemiş ancak diğer yandan FDA, hidroksiklorokinin ve diğer bir sıtma ilacı olan klorokinin "Koronavirüs tedavisinde etkili olmasının muhtemel görünmediği" ve "ciddi yan etkilerinin olduğu" sonucuna vardığını açıklamıştı.

 

Şişli'de 'sinyalsiz dönüş kazası' kameradaŞişli'de dönüş yapan otomobile motosiklet çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobilin sinyal vermeden kontrolsüz şekilde döndüğü, yolunda ilerleyen motosikletin de duramayıp otomobile çarptığı görüldü. Motosikletten fırlayıp yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü de ifadesi için polis merkezine götürüldü.
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