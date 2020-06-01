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01.06.2020 - 07:00 |

Dragon başarıyla kilitlendi

Dragon kapsülü, 19 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı. Astronotlar, “Kenetlenme başarılı” diye anons geçti

Dragon başarıyla kilitlendi

SpaceX’in Amerikalı astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken’i taşıyan Dragon (Ejdarha) kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi.
Önceki gün Türkiye saatiyle 22.22’de ABD Kennedy Uzay Üssü’nden fırlatılan Dragon uzay kapsülü, 19 saat süren yolculuğun ardından dün saat 17.30’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı. İki astronotu taşıyan Dragon, başarılı bir şekilde İstasyon’a kenetlendi. Dragon’un, astronotların yardımına ihtiyaç duymadan otomatik olarak kenetlendiği belirtildi. Astronotlor, NASA’ya, “Kenetlenme başarılı” diye anons geçti.

Dragon başarıyla kilitlendi



Çin-Moğolistan sınırı

Kenetlenmenin, Çin-Moğolistan sınırından 422 kilometre yükseklikte gerçekleştiği kaydedildi. Hurley ve Behnken, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Rus ve Amerikalı mürettebatla bir araya geldi.

İki astronotun 4 ay kadar İstasyon’da kalması bekleniyor.

NASA, uzay araçlarını emekli ettiği 2011’den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot göndermiyordu. Dragon’un tarihi yolculuğunu dünya, canlı olarak izlemişti.


Dragon başarıyla kilitlendi


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