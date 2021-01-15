DSÖ ekibi Vuhan’da

Bilim insanlarından oluşan 15 kişilik grupta herkesin koronavirüs testinin negatif olmasına rağmen, 2 kişinin antikor testinin pozitif çıkması üzerine söz konusu uzmanların Singapur’dan Vuhan’a gitmesine izin verilmediği belirtildi. Çin hükümetinin prosedür gereği bu kararı aldığı bildirildi. Vuhan’da 2 haftalık karantinanın ardından çalışmaya başlayacak olan 13 bilim insanının virüsün ilk görüldüğü yer olan kentteki hayvan pazarında araştırma yapacağı ancak ABD’nin ‘virüsün sızdırıldığını’ iddia ettiği laboratuvara gitmeyecekleri ifade edildi. Araştırmacılar 14 günlük karantina sürecinde Çinli yetkililerle yapacakları çevrim içi toplantılarla çalışmalarına başlayacak. DSÖ ekibi DSÖ heyeti, geçen hafta Çin’e gitmiş, Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

Sekiz ay sonra ilk ölüm

Çin’de 138 yeni vaka tespit edildi. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 14’ü yurt dışı kaynaklı, 138 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Bu açıklamayla mayıs ortasından bu yana Çin’de ilk kez bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yurt içi kaynaklı vakaların 81’i Hebei, 43’ü Heilongjiang eyaletlerinde tespit edildi. 12 Şubat 2021 tarihinde Çin Yeni Yılı kutlanacak ve milyonlarca insan yeni yıl tatili nedeniyle memleketlerine gitmek üzere yola çıkacak. Çin’de tatil nedeniyle salgının yeniden patlak vermesinden endişe ediliyor.