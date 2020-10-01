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01.10.2020 - 12:19 | | AA

DSÖ, Kongolu kadÄ±nlara istismar iddialarÄ±nÄ± soruÅŸturacak

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–), sahadaki yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) kadÄ±nlara cinsel istismarda bulunduÄŸu iddialarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

DSÖ, Kongolu kadÄ±nlara istismar iddialarÄ±nÄ± soruÅŸturacak

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DSÃ– Afrika DirektÃ¶rÃ¼ Dr. Matshidiso Moeti, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ebola virÃ¼sÃ¼yle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda bu Ã¼lkede Ã§alÄ±ÅŸan ve kendilerini DSÃ– Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olarak tanÄ±tan kiÅŸilerin cinsel sÃ¶mÃ¼rÃ¼ ve istimara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ±n korkutucu ve acÄ± verici olduÄŸunu belirtti.

DSÃ– Genel DirektÃ¶rÃ¼ Tedros Adhanom Ghebreyesus'un soruÅŸturma kararÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde desteklediÄŸini ifade eden Moeti, soruÅŸturmanÄ±n adil, ÅŸeffaf ve tam kapsamlÄ± olmasÄ± iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vereceÄŸini kaydetti.

KDC'de cinsel saldÄ±rÄ± kurbanÄ± herkesin yanÄ±nda olduÄŸunu aktaran Moeti, bÃ¶lgedeki iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte bundan sonra kimsenin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdi.

The New Humanitarian ve Thomson Reuters VakfÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada, Ã¼lkede 50'den fazla kadÄ±nÄ±n DSÃ– baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da Ã¶nde gelen yardÄ±m kuruluÅŸunun Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan cinsel istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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ÇocuklarÄ±n çatÄ±daki tehlikeli oyunu kameradaSultanbeyli'de iki küçük çocuÄŸun çatÄ±daki tehlikeli oyununu görenlere korku dolu anlar yaÅŸattÄ±. Bir süre çatÄ±da oyun oynayan çocuklar çÄ±ktÄ±klarÄ± penceren tekrar içeri girdi.
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