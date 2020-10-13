13.10.2020 - 14:43 | | DHA
DSÖ uyardı: ‘Sürü Bağışıklığı’ bir seçenek değil
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün yaptığı açıklamada koronavirüsü durdurmak için sürü bağışıklığına izin vermenin "bilimsel ve etik açıdan sorunlu" olduğunu söyledi. DSÖ, sürü bağışıklığının insanları virüse maruz bırakmak olmadığını korumak için kullandığını ifade etti.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün düzenlenen basın toplantısında aşı olmadan sürü bağışıklığını hedefleme fikrinin yanlış olduğunu vurgulayarak "Sürü bağışıklığı, aşılama için kullanılan bir kavramdır ve toplum aşı eşiğine ulaşılırsa virüsten korunabilir" dedi. Ghebreyesus "Yani sürü bağışıklığı, insanları virüse maruz bırakarak değil, virüsten korumakla sağlanır. Halk sağlığı tarihinde hiçbir zaman sürü bağışıklığı, bırakın bir pandemiyi, bir salgına yanıt verme stratejisi olarak kullanılmamıştır" dedi.
Son dakika… AA görüntüledi! İşte terör yuvasıBağdat-Erbil anlaşmasında Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki varlığının sonlandırılması öngörülen terör örgütü PKK, bölgedeki faaliyetlerine devam ediyor. AA muhabirinin çektiği görüntülere göre PKK ve ona bağlı yerel milislerin konuşlandığı Sincar'da örgüte ait eğitim kampları, sözde halk meclisleri ve kontrol noktaları yer alıyor. PKK'nın Sincar'da herhangi bir engelle karşılaşmadan hareket ettiği görülüyor.