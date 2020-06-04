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04.06.2020 - 22:16 | | AA

DSÖ'den Afrika için covid-19 sonrası 'aşırı yoksulluk' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle Afrika genelinde 27 milyon kişinin "aşırı yoksulluk"la karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ'den Afrika için covid-19 sonrası 'aşırı yoksulluk' uyarısı

 

DSÖ Afrika Bölgesi Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, DSÖ ve Dünya Ekonomik Forumunun düzenlediği ortak basın toplantısında, Afrika'da insanların yüzde 70'inin kayıt dışı ve düşük gelirle çalıştığını söyledi.

Moeti, "Afrika'da 27 milyon kişi Kovid-19 nedeniyle aşırı yoksulluk seviyesine düşebilir." dedi.

Kayıt dışı sektörün devletler tarafından kontrol edilemediğinin altını çizen Moeti, "Afrika'da insanlar düşük gelirle ve hükümetlerden yardım almadan yaşam mücadelesi veriyor." diye konuştu.

Moeti, salgın nedeniyle birçok firmanın kapandığına ve insanların işsiz kaldığına dikkati çekerek bu sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 160 bini geçerken, 4 bin 522 kişi hayatını kaybetti.

Çemberler silindiKontrollü normal hayatın başlamasıyla birlikte vatandaşlar Caddebostan'a akın ediyor. Birkaç gün önce sosyal mesafenin korunması amacıyla sahildeki çimlere çizilen çemberlerin ise büyük ölçüde silindiği görüldü.
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