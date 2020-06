DSÖ’den antibiyotik uyarısı: Daha fazla ölüme neden olur

Çin, Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 380 bini geçti. Dünya genelinde 6.4 milyon kişi enfekte oldu, 2.9 milyon kişi de hastalığı yendi. SARS-CoV-2 virüsünün yol açtığı Kovid-19 enfeksiyonuna karşı önlemler, aşı ve yeni tedavi yöntemlerine yönelik çalışmalar sürerken Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) yeni bir uyarı geldi. Salgınla mücadele döneminde antibiyotik kullanımının arttığını açıklayan Ghebreyesus, Kovid-19 tedavisinde antibiyotiğin bakteri direncini güçlendirerek daha fazla ölüme neden olacağına söyledi. Ghebreyesus, koronavirüsü tedavisinde antibiyotik kullanmanın tehlikeli olduğunu ve bakteriyel enfeksiyonları artıracağına da dikkat çekti. DSÖ Direktörü, bakteriyel enfeksiyonların geleneksel olarak bunları tedavi etmek için kullanılan ilaçlara giderek daha dirençli hale geldiğini aktardı. Kovid-19 hastalarının yalnızca küçük bir kısmında bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için antibiyotiğe ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:



“Kovid-19 salgını, antibiyotik kullanımının artmasına neden oldu, bu da nihayetinde pandemi sırasında ve sonrasında hastalığın etkisini arttıracak, ölümleri etkileyecek ve bakteri direncinin artmasına yol açacak.”



Hindistan’ın her köşesinde



Kovid-19 salgını nedeniyle alınan kısıtlayıcı önlemler Hindistan’da hafifletilirken, sağlık bakanlığı vaka sayısının 200 bini geçtiğini duyurdu. Koronavirüsünden etkilenenlerin hızla artmasıyla Hindistan vaka sayısında Fransa’yı geçerek dünya sıralamasında yedinci oldu. Mart ayında Başbakan Nardendra Modi’nin 1.3 milyar insanı etkileyen ani karantina kararının ardından, ülkede çoğunluğu göçmen işçi olmak üzere milyonlarca kişi işsiz kaldı. Evlerine dönmelerine de izin verilmeyen işçiler günlerce yürümek zorunda kaldı. 5612 kişinin öldüğü Hindistan’da dün 200 yeni trenin çalışır duruma gelmesiyle, binlerce kişi tren istasyonlarına akın etti. Kısıtlama tedbirleriyle beraber Yeni Delhi ve Mumbai’de çalışmaya gelen göçmen işçileri, evlerine dönmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ülkedeki sağlık örgütleri ortak açıklama yaparak uyarıda bulundu:



“Hastalığın yayılma ihtimalinin düşük olduğu salgının başlangıcında, göçmenlerin evine dönmesine izin verilmiş olsaydı, mevcut durumdan kaçınılabilirdi. Geri gönen göçmenler, enfeksiyonu özellikle sağlık sisteminin zayıf olduğu bölgeler olmak üzere ülkenin her köşesine taşıyacak.”



İnsanlı antikor tedavisi başlatıldı



ABD merkezli ilaç şirketi Eli Lilly and Company, Kovid-19’a karşı geliştirdiği antikor tedavisini insanlar üzerine denemeye başladı. Şirketten yapılan açıklamada, pazartesi günü başlanılan deneyin sonuçlarının haziran sonlarına doğru çıkmasını bekledikleri belirtildi. Eli Lilly, muhtemel antikor tedavisi için insanlı deneylere başlayan ilk şirket oldu. İlk aşama deneylerinde, geliştirilen antikor tedavisinin güvenli ve iyi tolere edilebilir olup olmadığı test edilecek. Şirket, test sonuçları Kovid-19’a karşı etkili olduğunu gösterirse antikor tedavisinin sonbahar itibariyle hazır olabileceğini söyledi. Eli Lilly’nin antikor tedavisi Kanada merkezli biyoteknoloji şirketi AbCellers ortaklığında geliştirildi.



Ten rengi değişen Çinli doktor öldü



Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde bir doktorun Kovid-19’dan öldüğü bildirildi. Devlete ait “The Paper” internet sitesinde yer alan habere göre, 4 ay boyunca Kovid-19 tedavisi gören Vuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Hu Weifeng hayatını kaybetti. Doktor Hu’nun gördüğü tedavi nedeniyle ten rengi değişmişti. Öte yandan, Hu ile birlikte tedavi sırasında ten rengi değişen Yi Fan iyileşip hastaneden taburcu olmuştu. Çin’de 17 Nisan’dan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirilmiyordu. Doktorun ölümü haftalar sonra gerçekleşen ilk ölüm olarak istatistiklere dahil edilecek. Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre Çin’de bugüne dek 83 bin 22 vaka görülürken, virüs nedeniyle 4634 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 78 bin 315 Kovid-19 hastası iyileşti, 73 hastanın ise tedavisi sürüyor.



Rusya’da 8863 yeni vaka



Dünyada en fazla vaka sayısına sahip üçüncü ülke Rusya’da Kovid-19 enfeksiyonundan ölenlerin 5037’ye ulaştı. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8863 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 423 bin 741’e çıktı. Ülkede iyileşen sayısı 11 bin 108 artarak 186 bin 985’e yükseldi. Rusya’da yüksek vaka ve ölüm oranlarına rağmen normalleşme için adımlara hız verildi. Başkent Moskova’da tedbirlerin gevşetilmesinde ikinci aşamaya geçildi. Alışveriş merkezleri, gıda harici perakende satış yapan işletmeler, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyeleri açıldı. Vatandaşların her gün sabah saat 05.00’dan 09.00’a kadar açık havada spor yapmasına da izin çıktı.



Salgında en az 117 gazeteci hayatını kaybetti



İsviçre’de sivl toplum kuruluşu olan “Basın Amblem Kulübü” tarafından yapılan araştırma, 31 ülkede en az 117 gazetecinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Güney Amerika ülkelerinin çoğunda salgın süresince gazetecilerin kötü çalışma koşullarına sahip olduğu belirtildi. Peru’da en az 20 gazetecinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Ekvador’un salgından en fazla etkilenen şehri Guayaquil’de en az 12, Brezilya’da en az 8, Nikaragua’da ise en az 1 gazetecinin koronavirüs nedeniyle öldüğü bildirildi.



Endonezya’da hac yasağı



Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusunu barındıran Güney Asya ülkesi Endonezya, Kovid-19 salgını nedeniyle bu sene vatandaşlarının hacca gitmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Ülkenin din işlerinden sorumlu bakanı Fachrul Razi, kararın koronavirüsüne yönelik endişeler ve devam eden seyahat kısıtlamaları nedeniyle alındığını duyurdu. Her yıl yüzbinlerce Endonezyalı hacca gidiyor. Nüfusun büyüklüğü nedeniyle Endonezya’daki hac kuralarının bekleme süresinin 20 yıl olduğu belirtiliyor. Bu sene temmuz sonu-ağustos başına denk gelen Kurban Bayramı’nda da, 221 bin Endonezyalının hacca gitmesi için kota ayrılmıştı. Öte yandan, Suudi Arabistan da hac ve umre için alınan önlemlerini henüz kaldırmadı.