DSÖ’den çocuklar için maske önerisi: 12 yaş üzeri takmalı

Çin, Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okullar kapatılmış, milyonlarca çocuktan bazıları online eğitim alırken bazıları da eğitim hayatından tamamen kopmuştu. Sonbahar döneminde milyonlarca çocuğun aylardır uzak kaldıkları okullarına geri dönmesi bekleniyor. Pek çok ülkede yüz yüze eğitimin yapılabilmesi için hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye’de bu ülkeler arasında. Vaka sayısının 23.4 milyonu geçtiği, virüsün neden olduğu Kovid-19’dan ölenlerin sayısının da 810 bine yaklaştığı dünyada virüsün yayılmasını durdurmak için çareler aranıyor.

Bilimsel çalışmalara göre, testlerin yaygın bir şekilde yapılmaması ve bir çok vakanın semptom göstermeden seyretmesi nedeniyle çok daha fazla sayıda kişiye koronavirüs bulaşmış olduğuna inanılıyor.

‘5 yaş altı takmamalı’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs salgınından yetişkinler kadar etkilenmeyen ancak risk grubunda bulunan böyle bir dönemde okula başlayacak çocuklarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. DSÖ, 12 yaş ve üzeri çocukların, yaşadıkları ülke veya bölgede yetişkinlere yönelik uygulama doğrultusunda maske takmasını önerdi.

Çocukların koronavirüsü nasıl bulaştırdığı konusunda fazla bilgi olmadığını belirten DSÖ, 12 yaş üzeri çocukların virüsü yetişkinler gibi başkalarına bulaştırabileceğine dair veriler olduğuna da dikkat çekti. DSÖ öğretmenlere yönelik olarak da “Yaygın bulaşmanın olduğu bölgelerde, 60 yaş altında olup sağlık sorunu olmayan tüm yetişkinler en az 1 metre mesafe kuralının garantili olmadığı durumlarda kumaş maske takmalı” tavsiyesinde de bulundu. Özellikle çocuklarla çalışan yetişkinler için bunun önemli olduğuna işaret eden DSÖ çocuklara yönelik tavsiyeleri şöyle sıraladı:

“- 12 yaş ve üzeri çocuklar, özellikle bulundukları bölgede yaygın bulaşma söz konusu ise ve en az bir metrelik mesafe kuralı garanti edilemiyorsa yetişkinler gibi maske takmalı

- 6-11 yaş arası çocuklarda, bulaşmanın ne kadar yaygın olduğu ve çocuğun yaşlılar gibi yüksek riskli kişilerle ne kadar temasta olduğu dikkate alınarak karar verilmeli.

- Çocukların maskeleri güvenle takıp ve çıkarmaları yetişkinlerin gözetiminde olmalı. 5 yaş altı çocuklar normal koşullarda maske takmamalı.”

‘Sıkı karantina olmayacak’

İtalya’da 12 Mayıs’tan bu yana ilk kez günlük yeni Kovid-19 vakası sayısı 1000’in üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığı tarafından önceki gün açıklanan verilere göre son bir günde 1071 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 1402 yeni vaka görülen 12 Mayıs’tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, salgın dolayısıyla ülkelerinde yeniden herkesin evlerine kapandığı, seyahat kısıtlamalarının olduğu sıkı karantina tedbirlerini gerektirecek bir durum olmadığını belirtti. Ülkede şubat sonunda ilk vaka ve ölümlerin belirlenmesinin ardından toplam can kaybı 35 bin 430’a, toplam vaka sayısı da 258 bin 136’ya ulaştı. İtalya’da mart başında ülke çapında sıkı kısıtlayıcı tedbirler uygulanmaya başlamış, salgın eğrisi Mart-Nisan aylarındaki yükselişin ardından inişe geçmişti. Mayıs başından itibaren kısıtlayıcı tedbirler aşamalı olarak hafifletilmişti. Tedbirlerin gevşetilmesinin ardından da salgın eğrisindeki iniş bir süre devam etmişti. Ancak yaklaşık bir aydır vaka sayılarında yeniden artış görülüyor. İtalya’daki yeni vakaların önemli bir bölümünü, tatilden dönenler oluşturuyor. Ülkede vaka sayısındaki artış trendi, yerel yöneticileri de sıkı tedbirlere dönülmesi konusunda ikiye böldü. Eğitim Bakanlığı, ilk ve orta dereceli okulların 14 Eylül’de açılacağını duyurdu.

Güney Kore’de vaka şaşkınlığı

Çin, Vuhan’dan sora yeni tip koronavirüs salgınının ilk sıçradığı ülkelerden biri olan Güney Kore’de son günlerde 300’ün üzerinde vaka kaydedilmesi üzerine sıkı önlemler yürürlüğe konuldu. Salgınla mücadelesinde övgüler alan ülkede kazanımlar boşa gitme noktasına geldi. Başkent Seul’deki bir kiliseden ve diğer toplanma merkezlerinden koronavirüsün yeniden yayıldığı belirlenirken, pazar günü itibarıyla ilk kez mart başından beri en yüksek vaka sayısı açıklandı. Bunun üzerine Seul’de sosyal mesafe kurallarının sıkılaştırıldığı 2. aşama uygulaması, ülkenin tüm bölgelerine yayıldı. Bu kapsamda tüm toplantılar, kiliselerde toplanmalar yasaklandı, gece kulüpleri ve tüm eğlence mekanları, büfeler ve siber kafeler kapatılırken, tüm profesyonel spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Yetkililer önlemlerde 3. aşamaya geçmek zorunda kalınabileceği uyarısını yaptı. Sağlık Bakanı Park Neung-hoo ülke olarak çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Halk şaşkın

Güney Kore’de bir ara günlük vaka sayısı 20’nin altına indiğinden, bu ani tırmanış halkı çok şaşırttı. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, cuma günü 332 ve cumartesi gecesi itibarıyla 397 yeni vaka açıkladı. Böylece üç haneli vaka seyrinin süresi 10 günü geçti. Toplam vaka sayısı 17 bin 399, toplam ölüm sayısı 309’a ulaştı. Merkezin Genel Müdürü Jung Eun-Kyeong, “Yeni vakaların sayısı 17 bölgenin tamamında arttığından ulusal çapta pandeminin eşiğindeyiz” uyarısı eşliğinde “İşe ya da doktora gitmek gibi zorunluluklar dışında, lütfen mümkün olduğunda evde kalın” çağrısı yaptı. Bunun üzerine pek çok aile tatil planlarını iptal ettiklerine dair sosyal medyada mesaj yayımladı. Öncesinde yeni salgının merkezi olarak belirlenen Seul’daki bir Protestan kilisesinin en az 841 üyesinde koronavirüs teşhis edildi. Cumhurbaşkanı Moon Jae-in karşıtı protestolar düzenleyen, muhafazakar bir rahibin liderliğindeki Sarang Jeil Kilisesi kapatılıp polis tarafından kordona alındı ve yaklaşık 3400 üyesi karantinaya konuldu. İlk salgının kaynağı da önlemleri hiçe sayan bir tarikattı.

İSRAİL SOKAKLARDA

İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu’ya karşı protesto gösterileri sürüyor. Binlerce İsrailli Kudüs’te, önceki gün hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Netanyahu’nun istifasını talep etmek için sokağa döküldü. Koronavirüs vakalarının cuma günü 100 bini geçtiği İsrail’deki protesto hareketi, hükümeti Kovid-19 salgınını yanlış yönetmekle suçluyor.