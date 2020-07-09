DSÖ'den ilk resmi adım atıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarısızlıkla ve Çin'e yakın olmakla suçlayarak çekilme kararı aldığı DSÖ, eleştiriler karşısında ilk kez somut bir adım attı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgüt üyesi 194 ülkenin temsilcisine video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda hitap etti.

Ghebreyesus, pandemi sürecinde örgütün rolü ve devletlerin salgına karşı müdahalelerini incelemek üzere bağımsız bir panel kurduklarını belirtti.

Eski Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf ve eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark'ın panelin eş başkanları olmayı kabul ettiğini aktaran Ghebreyesus, "Salgın Hazırlık ve Müdahale Bağımsız Panelinin" kendi sekreteryası olacağını ve üyelerin ise her iki eş başkan tarafından seçileceğini kaydetti.

Mayısta gerçekleşen 73. Dünya Sağlık Asamblesinde Kovid-19 salgını için "küresel soruşturma" kararı çıkmış, Ghebreyesus, örgütün rolüne ilişkin "bağımsız inceleme" sözü vermişti.

Ghebreyesus, "(Kovid-19 salgınında) kazanılan deneyimi ve alınan dersleri gözden geçirmek için en uygun zamanda bağımsız bir inceleme başlatacağım." ifadesini kullanmıştı.

ABD ise küresel soruşturmanın acilen başlatılması için DSÖ'ye çağrıda bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a 18 Mayıs'ta gönderdiği mektupta, esaslı reformlar yapmaması halinde ABD'nin örgüte sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını belirtmiş, 29 Mayıs'ta ise "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklaması yapmıştı.