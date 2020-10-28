DSÖ’den pandemi yorgunlarına çağrı: Pes etmeyin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sağlık uzmanlarıyla video konferans yöntemiyle düzenlediği toplantıda birçok kişinin kısıtlamalar nedeniyle “pandemi yorgunluğu” hissetmesini anlayışla karşıladığını ancak dünyanın “pes etmemesi” gerektiğini söyledi. Salgınının yeni merkez üssünün Avrupa kıtası olduğunu belirten Ghebreyesus, “Evden çalışmanın ve arkadaşlarla aileden uzak olmanın fiziksel ve psikolojik yükü ağır ancak kimse daha fazla karantina istemiyor. Bundan kaçınmak istiyorsak, hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi.

‘Mücadele hızlanmalı’

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Kuzey yarım küredeki birçok ülkede vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda endişe verici bir artış görüldüğünü vurgulayan Ghebreyesus, sağlık çalışanlarını korumak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini dile getirdi. Aynı toplantıda konuşan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise geçen hafta dünya genelindeki tüm Kovid-19 vakalarının yüzde 46’sının, ölümlerin de 3’te 1’inin Avrupa’dan bildirildiğini belirterek ülkelerin virüsle mücadeleyi ciddi bir şekilde hızlandırması gerektiğini söyledi.

ABD’de tırmanıyor

Öte yandan, DSÖ’nün ülkeleri ve insanları “salgın kurallarına” uymaya davet eden bu açıklamayı önceki gün ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows’ın, CNN International’da katıldığı yayında yönetimin stratejisinin virüsü kontrol etmekten çıkıp hafifletmeye döndüğünü söylemesi üzerine yaptığı düşünülüyor. Meadows’un “Koronavirüs, tıpkı grip gibi bulaşıcı bir virüs” açıklamasının aksine ABD’den gelen son veriler ülkede salgının gidişatının kötüleştiğini gösteriyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nden alınan verilere göre, ABD’de günlük ortalama ölümler son iki hafta içinde yüzde 10 artarak 721’den 794’e yükseldi. Ülkede 47 eyalette her gün yeni vakalar, 34 eyalette ise ölümler arttı.

Virüse yakalanan doktorlardan çalışmaları istendi

Avrupa’nın bir kez daha Kovid-19 salgınının merkez üssü haline gelmesinin ardından, bir çok ülkede alarm zilleri çalmaya başladı. Almanya, Fransa, İspanya ve Belçika gibi ülkelerde ard arda tedbirler alınıyor. Belçikada günlük koronavirüs vaka sayıları hızla artarken ülkede alarm verildi. Belçika’nın Liege kentinde koronavirüse yakalanan doktorlardan çalışmaya devam etmeleri istendi. Liege’de doktorların yaklaşık yüzde 25’inin koronavirüse yaklandığı için çalışamadığı, kentte koronavirüs testi yapılan her üç kişiden birinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

BBC’ye konuşan Belçika Tabipler Birliği Başkanı Doktor Philippe Devos, sağlık sisteminin çökmesini önlemek için, semptom göstermeyen doktorlardan çalışmaya devam etmelerini isteme dışında bir seçeneklerinin olmadığını söyledi. Devos bununla birlikte, dokotorların virüsü hastalara bulaştırma riski olduğunu da itiraf etti.

11.6 milyon nüfusu olan Belçika’da son 24 saatte 12 bin 687 kişi koronavirüse yakalandı. son 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetti. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 899’a yükseldi.

İyileşseniz bile antikor seviyesi hızla düşüyor

İngiltere’de Imperial College’ın yaptığı bir araştırma, koronavirüse yakalanan kişilerde antikor seviyelerinin enfeksiyondan sonra hızlı bir şekilde düştüğünü ortaya koydu. REACT-2 adı verilen çalışma kapsamında 350 binden fazla kişiye antikor testi yapıldı. Haziran ayı sonu ve Temmuz ayı başında her bin kişiden yaklaşık 60’ında saptanabilir antikorlar tespit edildi. Eylül ayındaki testlerde ise bu rakam 44’e geriledi. 65 yaş ve üzeri kişiler ile semptom göstermeyenlerde ise antikor düzeylerinde daha büyük düşüşler görüldü. Daha önce yapılan çalışmalarda vücuttaki antikor seviyesinin 6-12 ay içerisinde düşüş yaşayacağını öngörse de, bu durumun 14 hafta gibi çok daha kısa sürede gerçekleştiği belirtildi. Uzmanlar, antikor seviyesinin kısa sürede düşmesi nedeniyle yılda 2 kez koronavirüs aşısı olmanın gerekebileceğini söyledi.

Kısıtlamalara karşı ayaklandılar

İtalya’da halk, önceki gün hükümetin restoran, bar ve kafelerin akşam 18.00 itibarıyla kapatma ve spor salonu, sinema gibi yerlerin faaliyetlerini durdurma kararı almasına sert tepki gösterdi. Başkent Roma, Napoli, Palermo, Torino ve Milano’nun da aralarında bulunduğu pek çok İtalyan kentinde yüzlerce kişi hükümetin koronavirüs kısıtlamalarını protesto etmek için sokaklara çıktı. Gösteriler zaman zaman şiddet eylemlerine dönüştü. Ülkenin dört bir yanından gelen protesto haberleri sonrasında İtalya İçişleri Bakanlığı’nın, ani toplumsal reaksiyonlara karşı valilik ve emniyet güçlerini alarm durumuna geçirdiği belirtildi. Öte yandan, İspanya’da da Kanarya Adaları dışındaki tüm bölgeleri kapsayan ikinci bir ülke çapında olağanüstü hal ilan edilmesi nedeniyle halk Barcelona kentinde sokağa çıktı. Barcelona sokaklarında İtalya’ya benzer görüntüler meydana geldi.

PAPA NOEL’İ CEMAATSİZ KUTLAYACAK

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko’nun yeniden etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle Noel kutlamalarına katılmayacağı bildirildi. Katolik Haber Ajansı’nın (CNA) bildirdiğine göre Vatikan, yabancı elçilerine yazdığı bir mektupta Noel törenlerinin bu yıl özel bir formda, sanal ortamda yapılacağını ve 83 yaşındaki Papa Françesko’nun törenlerde cemaatle bir araya gelmeyeceğini belirtti.

Bulgaristan vaka sayısında Türkiye’yi geride bıraktı

Virüsün yatay seyrettiği ülkelerden birisi olan komşu ülke Bulgaristan’da son iki haftada koronavirüs patlaması yaşanıyor. Ülkede son 24 saatte tam 2 bin 243 vaka tespit edildi. Böylece sınır komşumuz Bulgaristan ilk defa Türkiye’yi vaka sayısında geçti. Son 24 saat içinde koronavirüsten 42 kişi hayatını kaybetti. Son rakamlarla salgının başladığı günden bu yana virüsten ölenlerin sayısı bin 146’ya çıktı. Ülkede başbakan Boyko Borisov, çeşitli hükümet yetkilileri pozitif olduğu için şu anda evinde karantinada. 61 yaşındaki Borisov, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sağlığında herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi. Kovid-19 olmasının başbakanlık görevini aksatmadığını da sözlerine ekleyen Borisov, “Her Bulgar gibi ben de evimde tedavi oluyorum. Önlemlerimizi alalım ve kendimizi virüsten koruyalım” ifadelerini kullandı. Bu arada 6.9 milyon nüfuslu ülkede artan koronavirüs rakamlarına rağmen okullar haftanın 5 günü eğitime devam ediyor. Zorunlu maske uygulamasına geçtiğimiz hafta perşembe günü geçme kararı alan ülkede okulların genel anlamda kapatılmayacağı belirtiyor. Yetkililere göre bir okulda öğrencilerin yüzde 15’i virüs kaptığı durumlarda okullar tatil edilecek.