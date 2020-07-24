DSÖ’nün korkusu gerçekleşiyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) koronavirüs pandemisinde sıcak nokta olarak ilan ettiği Amerika kıtası ve yakın gelecekte “salgının merkezi” olacağını öngördüğü Afrika’da dün ölümcül rekorlar kırıldı. ABD’de son 24 saatte 71 bin kişinin koronavirüse yakalandığı belirtilirken, son 24 saatte 1,126 kişi hayatını kaybetti. Son verilere göre, ABD’de son 2 haftada 1 milyon kişi koronavirüse yakalandı ve her gün binden fazla kişi hayatını kaybetti. ABD’de salgının son 2 ayda hiç bu kadar kötü bir seviyeye gelmediği belirtildi. Vaka artışında rekorun görüldüğü Teksas, Nevada ve Alabama gibi eyaletlerde ise sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği, morglarda yer kalmadığı için cesetlerin soğutucu kamyonlarda saklandığı aktarıldı. Ülkenin en kalabalık eyaleti olan Kaliforniya’da son 24 saatte 12,807 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 413,579’a çıktı. Kaliforniya, ABD’de salgının merkezi olan toplam 408,181 vakaya sahip New York’u geçerek ülkede en fazla vakanın görüldüğü eyalet oldu.

Güney Amerika’da salgının merkezi Brezilya’da 24 saatte 67,860 kişi koronavirüse yakalandı ve dün günlük vaka rekorunun kırıldıği bildirildi. DSÖ’nün günlerdir uyarılarda bulunduğu Afrika’da ise beklenen oldu. Kıtada salgının merkez üssü olan Güney Afrika’da bir günde 572 kişi hayatını kaybeti ve günlük en yüksek can kaybı kayıtlara geçti. Dünya genelinde koronavirüsten en fazla etkilenen 3’üncü ülke olan Hindistan’da ise dün ilk kez günlük vaka sayısı 45 bini aştı. Ülkedeki günlük can kayıpları ilk kez binin üzerine çıktı.

‘İlk aşıyı 2021’den önce beklemeyin’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), farklı şirket ve kuruluşların yürüttükleri 3 potansiyel koronavirüs aşısının denemelerinde 3’üncü aşamaya geçtiklerini açıklamaları üzerine “2021 başına kadar aşıyı beklemeyin” uyarısında bulundu. DSÖ, Koronavirüs aşısı konusunda “iyi gelişmelerin” kaydedildiğini belirtse de ilk aşılamanın bu yıl mümkün olmayacağını duyurdu. DSÖ Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan yaptığı açıklamada, “Gerçekçi bir şekilde, insanların aşılandığını görmeye başlamamız önümüzdeki yılın başlarında olacak” dedi.