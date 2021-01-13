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13.01.2021 - 15:00 | | İHA

Dubai'de otobüs ile kamyon çarpıştı: 27 yaralı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.

Dubai'de otobüs ile kamyon çarpıştı: 27 yaralı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Cebal Ali Sanayi Bölgesi'nde otobüs ile kamyon çarpıştı. Dubai polisi ekipleri, Cebal Ali Sanayi Bölgesi'ndek Techno Park bölgesinde meydana gelen kazada 27 kişinin yaralandığı açıkladı. Yaralıların gerekli tedavi için sağlık ekiplerince Rashid Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

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