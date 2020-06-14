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14.06.2020 - 17:26 |

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Kendilerini protesto eden "aşırı sağcı"nın yardımına koştu!

Fotoğraflar, siyahi ırkçılık karşıtı aktivistin arbede sırasında saldırıya uğrayan beyaz karşı göstericiyi kurtardığını gösteriyor.

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Kendilerini protesto eden "aşırı sağcı"nın yardımına koştu!

Londra'da karşıt gruplar arasında şiddet patlak verirken, yaralı bir karşı göstericiyi güvenli alana taşıyan Siyahilerin Hayatı Önemlidir eylemcisi objektiflere takıldı.

Reuters fotoğrafçısı tarafından Waterloo istasyonu civarında yakalanan görüntülerde siyahi adam, başını tutan beyaz adamı zırhlı polis nezaretinde omuzlamış halde görülüyor.

Çevredekiler yaralı adamın aşırı sağcı protestoculardan olduğunu teşhis etti ve başkentte çatışmalarla dolu bir günde protestocunun, kısa süreliğine düşmanlığı bir kenara bırakan bir Siyahilerin Hayatı Önemlidir aktivisti tarafından kurtarıldığını söyledi.

Olaya anında orada bulunan Reuters muhabirlerine göre, diğer protestocular onu korumak üzere atılmadan önce aşırı sağcı adam, Londra'nın merkezindeki Kraliyet Festival Salonu'na giden basamakların üzerinde saldırıya uğramış ve fena halde dövülmüştü.

Cumartesi günü daha erken saatlerde, ırkçılık karşıtı göstericilerle geçen ay Minneapolis'te George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucunda patlak veren Siyahilerin Hayatı Önemlidir mitinglerine karşı Londra sokaklarına çıkan aşırı sağcı protestocular arasında çatışmalar patlak vermişti.

Aşırı sağcı gruplar, ırkçılık karşıtı eylemcilere ırkçı hakaretlerde bulundu ve aralarından bazıları polis hattını aşmak için metal korkulukları kullanmaya çalıştı.

Londra Büyükşehir Polis Teşkilatı, şiddet içeren düzensizlik ve polise saldırı da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan 100'den fazla kişiyi gözaltına aldığını ve 6 polisin hafif yaralandığını söyledi. 15 kişiyse sağlık görevlileri tarafından tedavi edildi.

Kendisini yakalamaya gelen polislere sitem ettiİzmit’te polisler hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cüneyt Y.'yi iki bina arasındaki boşlukta yakaladı. Tahtaları üzerine koyarak kendini gizlemeye çalışan Cüneyt Y., "Ayıp be size, yazıklar olsun. Bir gün siz de öyle olursunuz. Gelmiyorum, öldürün o zaman" dedi. Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan Cüneyt Y., gözaltına alındı.
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