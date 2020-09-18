Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu aştı

Amerika’daki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, bugüne kadar dünya genelinde 30 milyon 67 bin 758 kişiye koronavirüs bulaştı. 944 bin 856 kişi de hayatını kaybetti.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında ABD, Hindistan ve Brezilya geliyor. ABD’de 6.6 milyon vaka ve 197 binden fazla ölüm var.

ABD genelinde Perşembe günü 46 bin yeni vaka tespit edildi, 879 hasta yaşamını yitirdi.

Hindistan’da son bir haftadır neredeyse her günde 90 binden fazla yeni vaka tespit edildi, 83 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yoğun bakım yatağı ve oksijen yetersizliği yaşanan ülkede son 24 saatte 1174 can kaybı kayıtlara geçti, 96 bin test pozitif sonuç verdi.

Brezilya vaka sayısında 4.4 milyonla üçüncü sırada olsa da, can kaybında ABD’den sonra geliyor. Güney Amerika ülkesinde ölü sayısı 829 artışla 134 bini aştı.

Kuzey Avrupa’da vaka sayıları hızla artıyor. İsrail, Mart ayından sonra ikinci kez sokağa çıkma kısıtlamaları getiren ilk ülke oldu.

Afrika’da da bir milyondan fazla vaka bildirilmiş olsa da, gerçek sayının bunun çok daha üzerinde olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: BBC Türkçe