Dünya liderlerinden Biden'a tebrikler gelmeye başladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Twitter üzerinden Biden'a ve başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'e mesaj gönderen ilk liderler arasında yer aldı. Trudeau mesajında, "İki ülke, yakın dost, ortak ve müttefiktir. Dünya sahnesinde eşsiz bir ilişkiyi paylaşıyoruz. Birlikte çalışmayı ve her ikinizle bunu geliştirmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'da Biden'ı başkan seçilmesinden ve yardımcısı Harris'i tarihi başarısından ötürü tebrik ederek "ABD, bizim en önemli müttefikimiz, iklim değişikliğinden ticaret ve güvenliğe kadar ortak önceliklerimiz için yakından çalışmayı dört gözle bekliyorum." paylaşımını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabında "Amerikalılar Başkanını seçti. @Joe Biden'a ve @Kamala Harris'e tebrikler. Bugünün zorluklarının üstesinden gelmek için yapacak çok şey var. Haydi birlikte çalışalım." ifadelerini paylaştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter hesabında Biden'ı kutlayarak "ABD Başkanı seçilen @JoeBiden'a tebrikler. Joe Biden, Yunanistan'ın gerçek dostu ve eminim başkanlığı sırasında ülkelerimiz arasındaki ilişki daha da güçlenecek." paylaşımını yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in Twitter’dan paylaştığı kutlama mesajına göre, Merkel, "Tebrikler. Amerikan halkı karar verdi. Joe Biden ABD’nin 46’ncı başkanı olacak. Ona gönülden şans ve başarı diliyorum, aynı zamanda ülkenin seçilmiş ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris’i de tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Joe Biden ile gelecekte birlikte çalışacağından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Merkel, "Bu zamanın büyük zorluklarının üstesinden gelmek istiyorsak, transatlantik dostluğumuz vazgeçilmezdir." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Twitter'da "Amerikan halkına ve kurumlarına, demokratik hayatın olağanüstü katılımı için tebrikler. Başkan seçilen @Joe Biden ile transatlantik ilişkiyi güçlendirmek için çalışmaya hazırız. ABD, sağlam bir müttefik ve stratejik bir ortak olarak İtalya'ya güvenebilir." ifadesine yer verdi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo da Biden'ı soysal medya mesajıyla kutladı. De Croo, tebriklerini ilettikten sonra "Bu seçimde rekor sayıda seçmen oy kullandı. Bu, Amerikan siyasi hayatının ve demokrasisinin canlılığını göstermektedir." ifadesine yer verdi.

İsviçre Başbakanı Simonetta Sommaruga Twitter'da "@JoeBiden ve @KamalaHarris'e tebrikler. Bu güçlü bir işaret. İsviçre, yeni yönetimde ABD ile mükemmel ilişkilerimizin gelişmeyi sürdüreceğine ve zenginleşeceğine inanıyor." paylaşımını yaptı.

Malta Başbakanı Robert Abela, Twitter hesabından "ABD Başkanlığına seçildiği için Joe Biden'a ve ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'e tebrikler. Çok ilham verici." paylaşımında bulundu.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonucunun Amerikan halkının büyük zaferi ve ABD demokrasisinin gücünün göstergesi olduğunu belirtti.

Biden'ı tebrik eden Djukanovic, seçim sonucunun, iki ülke arasındaki verimli iş birliğinde yeni bir başlangıç niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin 46. başkanı seçilen Biden'ı şahsı ve Slovenya halkı adına tebrik etti.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimini kazanan Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın ABD ile stratejik ortaklığının geleceği konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Biden'ı ve başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'i tebrik eden Zelenskiy, Ukrayna ve ABD'nin her zaman güvenlik, ticaret, yatırım, demokrasi ve yolsuzlukla mücadelede iş birliği yaptığını ifade etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Han, Twitter’dan paylaştığı mesajında, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i zaferinden dolayı kutladı.

Mesajında Han, Biden’in Küresel Demokrasi Zirvesi’ni ve onunla yasa dışı vergi cennetlerini sona erdirmek için çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Han, ABD ile Afganistan’da ve bölgede barış için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Hamduk, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i zaferinden dolayı kutladı.

Mesajında Hamduk, "İki ülke ve iki millet arasında dostluk ve iş birliği köprüleri kurmaya devam etmek için kendileriyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Katar, Lübnan, Mısır, Libya ve Irak, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Biden'ı tebrik etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçilmiş başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

ABD halkına en iyi dileklerde bulunan Al Sani, iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmeye devam etmek için birlikte çalışmayı arzuladığını dile getirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçimi kazanan Biden'ı tebrik etti. Avn, Biden döneminde Lübnan-ABD ilişkilerinin iki ülke halkının çıkarları doğrultusunda yeniden dengelenmesi arzusunu dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkanlık seçimini kazanan Demokrat aday Biden'ı tebrik etti.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi, Cumhurbaşkanı Sisi'nin, başkanlık seçimini kazanan Biden'ı tebrik ettiğini belirtti.

Sözcü Radi'ye göre, Cumhurbaşkanı Sisi, bu vesileyle iki dost ülke ve halkın çıkarları doğrultusunda Mısır ile ABD arasındaki stratejik ikili ilişkileri güçlendirmek için ortak çalışmayı arzuladığını vurguladı.

Libya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Başbakan Fayiz es-Serrac'ın seçimleri kazanan Biden ve yardımcısı Harris'i tebrik ettiği belirtildi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de ABD Başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ı tebrik etti. Salih, yayınladığı açıklamada, "Yeni Irak’ın inşasında dost ve güvenilir ortak olarak gördüğümüz seçilmiş Başkan Joe Biden’i tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Salih, iki ülke halkının ortak çıkarına hizmet etmek ve Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi için Biden ile çalışmak istediklerini kaydetti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Joe Biden ve Kamala Harris’i tebrik ederim. Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki yakın ve güçlü iş birliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyorum. Ortaklığımız bölgesel istikrar ve refah için çok önemli." ifadelerini kullandı.

IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi bir insan, deneyimli bir politikacı ve eski bir dost Joe Biden’a, bundan sonraki ABD Başkanı’na büyük tebrikler. ABD hükümeti, ABD ordusu ve Amerikan halkıyla zaten güçlü olan ortaklığımızı geliştirmek için (Biden’ın) yönetimiyle çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ise Twitter paylaşımında, "Seçilmiş Başkan Joe Biden'a, seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e ve 46. başkanlarını seçtikleri için ABD halkına tebrikler. Mevcut iyi ilişkilerimizi geliştirmek için, müttefikler ve dostlar olarak Biden yönetimi ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dostum, seçilmiş Başkan Joe Biden, zaferiniz için size yürekten tebriklerimi iletiyorum. Önderliğiniz altındaki özgür dünyanın daha fazla barış ve refaha tanık olmasını içtenlikle umuyor ve dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

59. BAŞKAN BİDEN

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirilmişti.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı Biden'ın, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandığını duyurmuştu.

Trump, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak "Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." açıklamasını yapmıştı.



