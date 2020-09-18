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18.09.2020 - 11:45 |

Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa’ya çok ciddi yeni bir koronavirüs dalgası geliyor

Avrupa genelinde hızla artan koronavirüs vakalarının “uyanma çağrısı” niteliğinde olduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bölgesel direktörü Hans Kluge, Avrupa Birliği ülkelerinin yarısından fazlasında son iki haftada günlük vaka sayılarının iki katına çıktığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa’ya çok ciddi yeni bir koronavirüs dalgası geliyor

Kopenhag’da konuşan Kluge, sadece geçen hafta Avrupa genelinde 300 binden fazla yeni vaka tespit edildiğini, bunun da Mart ayında sayılardan daha fazla olduğunu belirtti:

"Artık daha fazla test yapıldığı için daha fazla vaka tespit ediliyor olsa da, bir yandan da bölgede salgının hızla yayıldığına dair bizi alarma geçiren durumu ortaya koyuyor.”"

Sayılar Mart’a göre yükselmiş olsa da, hastaneye yatışlar, ağır vakalar ve ölüm sayıları o dönemki kadar yüksek değil. Ancak Fransa ve İspanya’da bu sayılar da yükselişte.

Şu an için daha hafif semptomlar gösteren genç nüfus arasında yayıldığı gözlemlense de, önlem alınmadığı takdirde virüsün daha yaşlı ve sağlık sorunları olan kesime yayılma ihtimali de artıyor.

WHO’ya göre salgının başından bu yana Avrupa’da 5 milyondan fazla vaka görüldü. 228 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Bakan Soylu açıkladı... Çipli kimlik kartlarında yeni dönemİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kimlik kartına yüklenmesi projesi lansmanında konuşuyor. Bakan Soylu, ''Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden, büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarıma sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum.'' dedi. Öte yandan Bakan Soylu, "21 Eylül'den itibaren yeni sürücü belgeleri kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacak. 2021 yılında elektronik kimlik doğrulama sistemini getiriyoruz bu da bir devrimdir." dedi.
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