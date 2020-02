Dünya Sağlık Örgütü ekibi Çin’de: Bir ayda 1000 ölüm

Yeni tip koronavirüs zatürresi (NCP) ilk kez 12 Aralık 2019’da Çin’in Hubey Eyaleti’ne bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkmış, virüstün ilk ölümün ise 11 Ocak’ta gerçekleştiği açıklanmıştı. Ölümlerin görüldüğü tarihten bu yana tam 1 ay geçti. O dönemden bu yana salgına dönüşen virüs nedeniyle Çin’de 60 milyon kişinin yaşadığı kentler karantina altına alındı. Ancak koronavirüs Çin dışında hızla yayılmaya devam etti. Ölü sayısının her geçen gün katlanarak artması da endişeleri artırdı.



43 bin 108 kişiye bulaşan virüsten ölenlerin sayısı 1018’e yükseldi. Alınan tüm önlemlere rağmen koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin’le ihtilaflı Tayvan Adası’na yayıldı.



Bir gecede 108 ölüm



Dünya Sağlık Örgütü’nün “acil durum” ilan ettiği NCP’de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, NCP bulaşma durumu şüpheli olan kişi sayısı 21 bin 675, müşahede altına alınanların sayısı ise 187 bin 728 oldu. Ölenlerin sayısı ise 1018’e ulaştı. NCP bulaştığı teyit edilen vaka sayısı 7333’nün durumu ciddi olmak üzere 43 bin 108’e çıkarken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1’i Hong Kong’da olmak üzere 1018’e ulaştı. Çin anakarası dışında ise vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 42’ye yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 oldu. Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte salgın dolayısıyla 116 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2478 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı. Can kaybının 974’ü salgının merkez üssü Hubey Eyaleti’nde yaşandı. Bugüne kadar NCP’den taburcu edilenlerin sayısı da 3283 olarak bildirildi.



‘Ateşe dönüşen kıvılcım’



Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) bir sağlık ekibi, yeni tip koronavirüsü (2019-nCoV) araştırmak için salgının çıkış noktası olan Çin’e ulaştı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus “Şimdilik bir ön ekip Çin’e ulaştı, en yakın zamanda başka uzmanlarımız da bölgeye gidecek, ekibimiz toplam 10-15 kişilik bir grup olacak” dedi.



Kanada acil uzmanı Dr. Bruce Aylward liderliğindeki ekibin Çinli sağlık uzmanlarıyla beraber çalışmaları bekleniyor. Pekin’in DSÖ’nün uluslararası misyonunu ülkeye kabul etmesi iki hafta aldı. Avrupa’da, Çin’e hiç seyahat etmemiş kişilerde virüse rastlamanın endişe vericisi olduğuna dikkat çeken Tedros, “Sayı olarak vaka sayısı az olsa da daha büyük bir ateşe dönüşen kıvılcım olabilir. Ama şimdilik sadece bir kıvılcım. Hedefimiz bu salgını olabildiğince sınırlamak olacak” dedi.



DSÖ virüsün adını değiştirdi: Covid-19



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’de çıkan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) “Covid-19” adının verildiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’de çıkan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) “Covid-19” adının verildiğini duyurdu. Ghebreyesus, “Şimdi hastalık için bir adımız var ve bu Covid-19” dedi. “Coğrafi bir yere, bir hayvana, bir bireye veya bir grup insana atıfta bulunmayan, aynı zamanda telaffuzu mümkün ve hastalıkla bağlantılı bir isim bulmalıydık” diye konuşan Ghebreyesus, virüse yeni isim verilmesinin “yanlış veya damgalayıcı” olabilecek diğer adların kullanılmasını önlemek için önemli olduğunu vurguladı. Ghebreyesus, ayrıca yeni ismin gelecekteki tüm koronavirüs salgınları için standart bir format olarak kullanılma fırsatı vereceğine dikkati çekti.



6 bin kümes hayvanı öldü



NCP salgınıyla ilgili yaşanan son gelişmeler şöyle:



Hubei Bölgesi Sağlık Komisyonu Parti Sekreteri Zhang Jin ve Hubei Bölgesel Sağlık Komisyonu Direktörü Liu Yingzi işlerinden çıkarıldı.



Hong Kong’da 2 kişide daha koronavirüs tespit edilmesinin ardından 35 hanede 100’den fazla kişi bölgeden tahliye edildi. Hong Kong Başbakanı Carrie Lam, halka evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.



ABD, Vuhan’dan tahliye edilen vatandaşlarından birinde koronavirüs tespit etti. Böylece tahliye edilenlerde ilk kez virüse rastlandı.



Kuş gribi salgınının da görüldüğü Çin’in Hubei bölgesine yakın Sichuan ve Hunan’da 6 bin kümes hayvanının öldüğü açıklandı. H5N6 ve H5N1 virüslerinin son derece patalojik ve hastalığa neden olan türden olduğu belirtildi. Önceki yıllarda 910 kişi kuş gribinden ölmüştü.



Korkutucu tahmin



Dünya Sağlık Örgütü, Çin’e hiç gitmeyen hastaların enfekte olmasını “buzdağının yalnızca görünen kısmı” olarak tanımlamasının ardından Hong Kong’da dünyaca ünlü salgın hastalık uzmanı Profesör Gabriel Leung’undan açıklama geldi.



The Guardian’a önemli olanın bu “buzdağının büyüklüğünün ve şeklinini öğrenilmesi” olduğunu açıklayan Leung, NCP salgınının kontrol altına alınmaması halinde “dünya nüfusunun yüzde 60’ını etkileyebileceğini” söyledi. Leung, ölüm oranı her ne kadar yüzde bir olsa da, hafif vakalar göz önünde bulundurulduğunda bu oranın artacağını ifade etti.



Leung,SARS salgınının durdurulmasında oynadığı rolle tanınan ve dünyanın önde gelen koronavirüsü uzmanı bilim insanları arasında bulunuyor. Uzmanlar, enfekte olan bir kişinin yaklaşık olarak 2.5 kişiye virüsü aktardığını söylüyor. Bu da, salgının yayılma oranının yüzde 60-80 olduğuna işaret ediyor.



İşte o süper yayıcı



Bir konferans için gittiği Singapur’da koronavirüs zatürreye yakalanan; İngiltere, İspanya ve Fransa’da 11 kişiye virüsü bulaştıran kişinin İngiliz Steve Walsh olduğu açıklandı. Dünya basınının “süper yayıcı” lakabını taktığı 53 yaşındaki Walsh, Singapur’da virüse yakalandığını fark etmeden bir kayak merkezinde eşi ve arkadaşlarıyla tatil yapmak için Fransa’nın Haute-Savoie bölgesine gitti. Burada eşi ve bir çocukları olan arkadaşları da olmak üzere 6 kişiye virüs bulaştırdı. Daha sonra yaşadığı İngiltere’nin Brighton kentine uçakla döndü. Burada bir bara giden Walsh, koronavirüs şüphesiyle test yaptırana kadar Brighton’da 2’si doktor 5 kişiye hastalık bulaştırdı. Bu sebeple Brighton’da 2 sağlık merkezi, bir bakım evi ve bir okul kapatıldı. Walsh’in İngiltere’ye gelirken bindiği uçağın yolcularından da test yapılması istendi. Başkent Londra’daki tedavisinin ardından iyileşen ancak karantinada tutulan Walsh, “Tüm kalbim diğer hastalarla” dedi.



Trump’a göre nisanda biter



ABD Başkanı Donald Trump, ön seçimlerin yapılacağı New Hampshire Eyaleti’nde düzenleyeceği miting öncesi Çin ile ikili ilişkileri ve NCP salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Fox televizyonuna konuşan Trump, Çin’in virüs salgınıyla ilgili profesyonelce davrandığını belirtti ve “Çin’in çok yakında virüsü kontrol altına alacağına inanıyorum. Nisan ayında havaların ısınmasıyla koronavirüs de bitmiş olur” dedi.



Aşı bulmak için yarış var



Koronavirüse karşı etkili bir aşı geliştirme çalışmaları, Avustralya’daki Queensland Üniversitesi araştırmacıları tarafından icat edilen “moleküler kelepçe” adlı yeni teknoloji kullanılarak “görülmemiş bir hızda” ilerliyor. BBC’nin haberine göre, bu teknoloji sayesinde, virüsün yüzeyinde insanların bağışıklık sisteminde tepki yaratan proteinler kopyalanabiliyor. Queensland Üniversitesi’ne göre, aşının 6 ay gibi kısa bir sürede test aşamasına gelebileceği düşünülüyor. ABD’de Moderna Inc ve Almanya’da da CureVac tarafından farklı bir teknoloji kullanılıyor. Bu teknoloji de vücuda kendi bağışıklık savunma sistemlerini nasıl üreteceğini söyleyen mRNA adlı RNA molekülleriyle birlikte çalışıyor. ABD’de insanlar üzerindeki ilk klinik çalışmaların 3 ay içerisinde başlaması beklenirken, Moderna CEO’su Stephane Bancel, “hiçbir üreticinin yaza kadar aşı geliştirmiş olamayacağı” uyarısını yapıyor. San Diego’daki Inovio laboratuvarında çalışan bilim insanları, aşı geliştirmek için nispeten yeni bir DNA teknolojisi kullanıyor. Bu aşının da insanlardaki testlerine yaz ayları başında başlanması bekleniyor. Bunlar, şu anda koronavirüsle mücadele için yapılan araştırmalardan sadece birkaçı. Başta Çin olmak üzere Japonya, Fransa ve İngiltere’nin de arasında olduğu birçok ülkede farklı kuruluşlar çözüm bulmak için zamana karşı yarışıyor.



İnsansız kurye



Çin, virüsün hızlı yayıldığı ülkede salgının daha fazla yayılmaması için kurye teslimatlarına bazı kısıtlamalar getirmişti. Karantina altına alınan Vuhan kentinde kullanılan insansız teslimat araçları, Jingdong Lojistik İstasyonu ve Dokuzuncu Vuhan Hastanesi arasında tıbbi ürün dağıtımında önemli bir araç haline geldi.



Çin’de koronavirüs salgının merkez üssü karantina altındaki Vuhan kentine gönderilen bazı sağlık görevlileri, bölgeye saçlarını kazıtarak gitmeye başladı.