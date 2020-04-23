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23.04.2020 - 13:32 |

Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeleniyor, iyimserlik içindeyiz

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Koronavirüs salgınında son durumu değerlendirdi. Salgının Türkiye'deki durumu konusunda temkinli iyimserlik içerisinde oldukları ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeleniyor, iyimserlik içindeyiz

Açıklama, WHO Avrupa Bölümü'nün bugün düzenlediği basın toplantısında yapıldı.

WHO'nun Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood, BBC Türkçe'nin Türkiye'de Corona virüs salgınının durumuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz.

"Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz."

 

Yasağın başlamasıyla İstanbul sessizliğe büründüİstanbul'da, yeni tip corona virüsle (kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, polis ekipleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçlarda belge kontrolü yapılarak geçişe izin veriliyor.
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