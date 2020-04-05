Dünya Sağlık Örgütü’nden hayati uyarı: Gençler aldanmayın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) genel bir ifade olan “gençler koronavirüsü hafif atlatıyor” düşüncesinin çok yanlış olduğuna dair bir açıklamada bulundu. DSÖ’den yapılan açıklamada, dünya genelinde 30’lu, 40’lı ve 50’li yaşlarındaki kişilerin de kronik sağlık sorunları olmamasına rağmen, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görebildiği hatta ölebildiği ifadesine yer verildi.

50 yaşın altında

DSÖ üst düzeyde acil durum uzmanı Mike Ryan, önceki gün İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, Kore’de koronavirüs nedeniyle ölen her altı kişiden birinin 60 yaşın altında olduğunu belirtti. İtalya’da ise son 6 hafta içinde, yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların en az yüzde 10 ila yüzde 15’inin 50 yaşın altında olduğunu vurgulayan Ryan, kronik hastalığı olmamasına rağmen gençlerin neden öldüğünü ise henüz bilmediklerini söyledi. Ryan, “Koronavirüs gençler için de yaşlılar kadar tehlikeli. Tüm dünya kendini hastalığın hafif olduğuna ikna etmeye çalışıyor ancak bu düşünce yanlış” dedi.

600 askerin korona testi pozitif çıktı

Fransa’da 600 askerin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yerel gazete Ebra’ya yaptığı açıklamada, 600 askerin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu belirtti. Askerlerin durumunu yakından takip ettiklerini ifade eden Parly, bu gelişmenin operasyonları etkilemeyeceğini vurguladı. Fransa Genelkurmay Başkanlığı’ndan iki gün önce yapılan açıklamada, Fransa’nın Barkhane Operasyonu çerçevesinde Sahel bölgesinde görev yapan 4 askerde Kovid-19 tespit edildiği ve 3’ünün Fransa’ya getirildiği belirtilmişti.

Kovid-19’un yeni görüntüsü

ABD’de bir hastadan alınan örnekte yeni koronavirüs olarak da bilinen SARS-COV-2 virüs partikülleri (sarı) ile enfekte olmuş bir apoptozis hücrenin (kırmızı) renkli tarama elektron mikrografisi görüntülendi.

Yağmaya önlem

ABD’de 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1.321 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bir gün içinde hiçbir ülkede koronavirüs nedeniyle bu kadar ölümün gerçekleşmediği belirtildi.

Çin’de ulusal yas

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin anısına 4 Nisan’ın ulusal yas günü ilan edildiği duyuruldu. Ülke genelinde dün yerel saatle 10.00’da 3 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve sirenler çalındı. Ayrıca Çin genelinde ve farklı ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerde de bayraklar yarıya indirildi.

Virüs bulaştı 1 milyon $ bağışladı

ABD’li şarkıcı Pink, 3 yaşındaki oğlu ile Kovid-19’a yakalandığını ve tedavi sonrası hastalığı atlattıklarını açıkladı. Ünlü şarkıcı Twitter’da yaptığı açıklamada, tedavinin ardından birkaç haftalık karantina sürecinden sonra testlerinin negatif çıktığını söyledi. Pink koronavirüsle mücadele eden Temple Üniversite Hastanesi ve Los Angeles belediyesi acil durum servisine toplam 1 milyon dolar (6.7 milyon lira) bağışlayacağını duyurdu.

KISA KISA...

- 5 BEBEKTE: ABD’nin Maryland eyaletinde biri 1 aylık, 5 bebekte koronavirüse rastlandığı bildirildi. Maryland Valisi Larry Hogan, eyaletteki 1 yaşından küçük 5 bebeğin Kovid-19 testinin “pozitif” çıktığını duyurdu. Maryland’de 3 bine yakın Kovid-19 vakası, 40’tan fazla ölüm var.

- 5G SALDIRISI: İngiltere’de 5G teknolojisinin koronavirüsle bağlantısı olduğu yönündeki komplo teorileri yüzünden halk telekomünikasyon firmalarının vericilerine saldırdı.

- ŞOFÖRÜN ÖLÜMÜ: ABD’nin Detroit kentinde, ağzını kapatmadan öksüren bir kadın yolcuya kızdığı bir videoyu Facebook’tan canlı yayınlayan otobüs şöförü Jason Hargrove’un Kovid-19 yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi. CBS News, 21 Mart’ta söz konusu videoyu yayımlayan 51 yaşındaki Hargrove’un geçen çarşamba öldüğünü bildirdi.

Konuşmayla yayılıyor!

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Başkanı Dr. Anthony Fauci, “Son gelen bilgiler gösteriyor ki koronavirüs aslında insanlar sadece konuşurken de yayılabilir” dedi.

- KİTAP: 2005 yılında tüm yayımcılar tarafından reddedilen ve bir küresel salgını anlatan kitap şimdi yayımlanıyor. ‘Lockdown’ (Tecrit) isimli kitap ay sonunda satışa çıkacak.

- DİN ADAMI: İran’da hastanelere girerek, hastaları “İslami tıp yöntemiyle tedavi ettiğini” iddia eden din adamı gözaltına alındı.

- KELEPÇE: ABD’nin Kentucky eyaletinde, karantina emrine uymayan, biri Kovid-19 teşhisli, iki ev arkadaşına mahkeme kararıyla dijital kelepçe takıldı.

- CESET YAKMAYA TEPKİ: Sri Lanka’daki Müslümanlar, salgında ölenlerin cesetlerinin yakılmasına tepki gösterdi. Müslüman Din ve Kültür İşleri Bakanlığı yetkilisi, “Bu uygulama Sinhala Budistlerine şirin gözükme çabasıdır” dedi.

- MASKELİ DÜĞÜN: Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınında, damat Seyfettin, gelin Zeynep ve az sayıdaki davetli maske taktı.