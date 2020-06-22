22.06.2020 - 10:08 |
Dünya Sağlık Örgütü'nden kabus gibi açıklama: Corona virüs vakaları rekor kırdı!
Son dakika haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte dünya çapında tespit edilen yeni vaka sayısının rekor kırdığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son 24 saatte tespit edilen yeni corona virüs vakalarının sayısının, 183 bini geçerek rekor kırdığını açıkladı.
Yeni vakaların çoğunun Amerika kıtalarından geldiği duyuruldu.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre vakaların 50 binden fazlası üç ülkede, Brezilya, ABD ve Hindistan'da görüldü.
Artan vaka sayısı, artan test kapasitesiyle de ilişkilendiriliyor.
Ne maske ne sosyal mesafe! İstanbul'un göbeğinde yaşandıGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul'da corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine rağmen, Beşiktaş Bebek sahilinde ve Ortaköy’de toplanan gruplar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Salgını umursamayarak eğlenen gruplar kameralara yansıdı.