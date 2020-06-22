Dünya Sağlık Örgütü'nden kabus gibi açıklama: Corona virüs vakaları rekor kırdı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son 24 saatte tespit edilen yeni corona virüs vakalarının sayısının, 183 bini geçerek rekor kırdığını açıkladı.

Yeni vakaların çoğunun Amerika kıtalarından geldiği duyuruldu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre vakaların 50 binden fazlası üç ülkede, Brezilya, ABD ve Hindistan'da görüldü.

Artan vaka sayısı, artan test kapasitesiyle de ilişkilendiriliyor.