Dünyada 80 bin kişi iyileşti

Çin’in Hubey Eyaleti, Vuhan kentinden bölgeye ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınıyla mücadele için tüm dünya teyakkuzda. Dünya ülkeleri salgına karşı olağanüstü önlemler aldı. Virüsün yayıldığı ülkelerde sokağa çıkma yasağı uygulamaya kondu. Çin’den sonra virüsün merkez üssü kabul edilen Avrupa’da ise sınırlar kapatıldı, ordu devreye girdi. Karadağ’da ilk kez koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle virüs Avrupa’nın tüm ülkelerinde görülmüş oldu.



Kovid-19’un çıkış noktası olduğu iddia edilen Çin’de ise hem yayılım hızı hem de ölü sayısı düştü. Pekin yönetimi, virüsün ilk görüldüğü eyalet olan Hubey’de seyahat kısıtlamasını gevşetti. Çin’de son 24 saatte 1’i Vuhan’da olmak üzere 21 yeni vaka tespit edildi. 12’si Vuhan’ın bulunduğu Hubey, 1’i Şaanşi Eyaleti olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti. Son rakamlara göre ülkede toplam vaka sayısı 80 bin 881’e, can kaybı ise 3226’ya çıktı. 68 bin 679 hasta ise taburcu edildi. Çin’de bugüne kadar 81 bine yakın kişiye bulaşan virüsün yüzde 85 oranında tedavi edildiği belirtildi.



İtalya, İspanya...



Dünya genelinde Çin anakarası dahil Kovid-19’un bulaştığı kişi sayısı 188 bini geçti. Virüs bulaşan 80 bin 873 kişinin de iyileştiği duyuruldu. Virüs salgınının görüldüğü ülke ve bölge sayısı ise 200’ü buldu. Alınan önlemler ve tedaviye rağmen Kovid-19 can almaya da devam etti. Çin’de 3 bin 226, İtalya’da 2 bin 503, İspanya’da 533, İran’da 988, Fransa’da 175, ABD’de 103, İngiltere’de 71, Danimarka’da 4, Japonya’da 29, Hollanda’da 43, İsviçre’de 27, Almanya’da 26, Filipinler’de 12, Belçika’da 10, Irak’ta 11, İsveç’te 8, San Marino’da 11, Endonezya’da 7, Avustralya’da 5, Cezayir’de 5, Kanada’da 5, Yunanistan’da 5, Polonya’da 5, Mısır’da 6, Hindistan’da 3, Lübnan’da 3, Norveç’de 3, Avusturya’da 4, İrlanda’da 2, Arjantin’de 2, Bulgaristan’da 2, Ekvador’da 2, Portekiz, Slovenya, Bahreyn, Pakistan, Tayland, Lüksemburg, Panama, Tayvan, Arnavutluk, Macaristan, Fas, Azerbaycan, Dominik Cumhuriyeti, Martinik, Guatemala, Guyana, Ukrayna, Cayman Adaları, Sudan’da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.



‘Eşi görülmemiş zamanlar’

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa direktörü Hans Kluge, “Bunlar eşi görülmemiş zamanlar, ülkelerin birlikte çalışması çok önemli. Avrupa’da istisnasız her ülke salgını durdurmak veya yavaşlatmak için atabileceği en cesur adımları atmalı” çağırısı yaptı.



İLK DOZ AŞININ YAPILDIĞI JENNIFER HALLER: KENDİMLE GURUR DUYUYORUM



Antarktika hariç tüm kıtalarda görülen yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınına karşı aşı bulma yarışı da hızla devam ediyor. ABD’de insanlar üzerinde ilk aşı denemesi yapıldı. İlk denemede aşının ilk dozları dört gönüllüye verildi. Deneye toplamda 45 gönüllünün katılması planlanıyor. Diğer gönüllülere ilk doz bir ay sonra verilecek. Amerikan Ulusal Alerji ve Enfeksiyonlu Hastalıklar Enstitüsü’nün Başkanı Anthony Fauci ise “Deneme başarılı olsa bile aşı yaygın kullanıma 12 ila 18 ay içinde sunulabilecek” dedi.



‘Havalı buldular’



İlk dozu alan 43 yaşındaki Jennifer Haller, tüm dünyada endişe yaratan virüsün kontrol altına alınması çalışmalarına yardım etmek istediğini söyledi ve “Hepimiz çok çaresiz hissediyoruz. Bu, bir şey yapabilmem için harika bir fırsat” dedi. İki çocuğunun bu denemeye katılmasını “havalı” bulduğunu anlatan Haller, ilk dozu aldıktan sonra odadan çıkarken de duygularını “Kendimi harika hissediyorum” diye ifade etti. Haller, Amerikan televizyon kanalı MSNBC ile söyleşisindeyse, kanaldan gelen teşekküre de “İlk kişi olmak konusunda çok heyecanlıyım. Bu çılgıncaydı” yanıtını verdi. Birkaç hafta gönüllülük için bir telefon aldığını anlatan Haller, formu doldurduğunu ve gerekli tıbbi testleri geçtikten sonra ilk kişi olarak seçildiğini aktardı. Haller, “Kendimle gurur duyuyorum. Bana sağlanan ayrıcalık için teşekkür ederim” dedi. Haller, düzenli olarak ateşini ölçtüğünü, yaklaşık dört hafta içinde ikinci bir doz aşı daha alacağını söyledi.



‘Bilinmezliğe hazırım’



Haller’a, aşı nedeniyle herhangi bir endişe duyup duymadığı da soruldu. “Aşıda virüs yok. Bu çalışma sırasında virüse maruz kalmayacağım” diyen Haller, yine de insanlar üzerindeki ilk denemenin “mutlak bir bilinmezlik” içerdiğini belirtip “Buna hazırım” diye konuştu. Sosyal medyadaysa, Haller’ın “bir kahraman olduğuna” dair sayısız mesaj paylaşıldı.



Cenazesi evde kaldı



Vietnam’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem amacıyla Vinh Phuc Eyaleti’nde 10 bin civarında kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı. VNExpress’in haberine göre, Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye 50 km uzaklıkta ve 10 binden fazla kişinin yaşadığı köylerin bulunduğu Son Loi bölgesi, 7 kişide Kovid-19’a rastlanmasının ardından giriş ve çıkışlara kapatıldı. Bölgedeki okullar 23 Şubat’a kadar eğitime ara verecek.



İspanya’da 11 bin vaka



İtalya’dan sonra salgından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İspanya genelinde karantina uygulanıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, ülke tarihinin yakın geçmişinde ikinci defa olarak ulusal acil durum ilan etti. Alınan tedbirlere rağmen ülkede hem vaka hem ölü sayısı artıyor. Ülkede 11 bin 826 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı. Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra’ya da Kovid-19 teşhisi konulduğu duyuruldu. İspanya’da Bask ve Galisya özerk yönetimlerinde 5 Nisan’da yapılması planlanan erken yerel parlamento seçimleri de ertelendi. İran’da ise Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 5389 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. İran’da salgınla mücadele çerçevesinde 85 bin mahkûm geçici olarak serbest bırakıldı. Salgınının merkez üssü Kum kentinde kapatılan Fatıma-ı Masume Türbesi’nin önünde isyan çıktı. Milletvekili Ali Motahhori bu duruma tepki göstererek, bu kişilerin hem kamu sağlığını tehdit ettiğini, hem de İslam’ı lekelediğini söyledi.



Çin’de üretim hazırlığı

Çin Askeri Tıp Akademisi’nden bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen aşının güvenlik, etkinlik ve kalite denetimlerinden geçirildiği, ayrıca kitlesel üretim için ön hazırlıkların başladığı belirtildi. Akademiden biyolog mühendis Tümgeneral Çen Vei önderliğindeki araştırma ekibinin hazırladığı aşının bir alt birim aşı olduğu, içeriğinde yalnızca koronavirüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içerdiği ifade edildi. Alt birim aşılar, hastalığa yol açan patojenin güçsüzleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşılara göre daha güvenli ve istikrarlı görülüyor fakat potajen içeren aşılara göre daha zayıf bir koruma sağlıyor. Onayın ardından kısa süre içinde aşının klinik denemelerine başlanması bekleniyor.



BOMBOŞ TIMES



103 kişinin öldüğü ABD’nin en kalabalık ve ünlü meydanı Times Meydanı boş kaldı.



Ünlü oyuncu Idris Elba’nın virüsü 2 hafta önce fotoğrafı bulunan Sophie Trudeau’dan kaptığı düşünülüyor. Fotoğrafta F1 pilotu Lewis Hamilton da var.



Game of Thrones oyuncusu Kristofer Hivju da enfekte olduğunu açıkladı.

Tom Hanks ve esi hastaneden ayrıldı ve kiraladıkları evde karantinaya girdi.



Avusturya Arşidükü Karl von Habsburg’da koronavirüs tespit edildi.

Brezilya’da Kovid-19 yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle bazı cezaevlerinde isyan çıktı. 1000 mahkûmun firar ettiği öğrenildi.

Vaka sayısının 673’e çıktığı Malezya’nın Asya’nın en büyük yükseliş oranına sahip ülkesi olduğu açıklandı.



Japonya Olimpiyat Komitesi Şef yardımcısı ve Japonya Futbol ffedarasyon Başkanı Kozo Tashima’da virüs tespit edildi.

Belçika, ilave tedbir ve kısıtlama kararları aldığını açıkladı. Buna göre vatandaşlar sadece acil durum için ya da iş, market, eczane, banka, postane ve akaryakıt istasyonuna gitmek için evden çıkılabilecek, diğer çıkışlar yasaklanacak. Marketler ve eczaneler dışındaki mağazalar ve pazar yerleri kapatılacak.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japon uzmanlarla geliştirdikleri Kovid-19 tespiti yapacak taşınabilir hızlı test cihazının gelecek ay üretimine geçmeyi planladıklarını söyledi.

Şili’de gemilerin eylüle kadar limana yanaşmasını yasaklaması üzerine Avustralyalı 300’den fazla tıp uzmanı Roald Amundsen adlı gemide kısılı kaldı.

AB’den geçici kısıtlama kararı



Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, telekonferans yöntemiyle yapılan AB liderler toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Buna göre AB liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları “gerekli olmayan” seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.



10 kişiden fazla etkinliklere yasak

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, koronavirüsün hızla yayılması üzerinde televizyondan halka seslendi. Kraliçe, koronavirüsün tehlikeli bir misafir olduğunun altını çizerken, halktan tedbirlere harfiyen uymasını istedi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise evde ve dışarıda 10 kişiden fazla etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. 30 Mart’a kadar sürecek yasaklar kapsamında restoranlar, kafeler, kuaförler, nargile kafeler ve AVM’ler kapanacak. Gıda maddeleri satan marketlerle evlere yemek servisi yapan yerler açık kalacak. 4 kişinin hayatını kaybettiği Danimarka’da 977 vaka bulunuyor.



DSÖ’nün iki çalışanı enfekte



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iki çalışanının test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.



BM, Almanya’dan sığınma isteyen 10 kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fransa’da, 15 gün süreyle ülke genelinde serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulama Cumhurbaşkanı Emmanuel

Macron’un kararıyla yürürlüğe girdi. Buna göre, halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını karşılamak, eczane veya hastaneye gitmek, köpeklerini dolaştırmak ve kısa süreli yürüyüş için sokağa çıkabilecek.

Kazakistan başkent Astana ve Almatı şehirlerinde karantina uygulanacağını açıkladı.

Ürdün’de büyük şehirlerin giriş ve çıkışlarında askerlerin görevlendirileceği açıklandı.



Vaka sayısının 171’e yükseldiği Suudi Arabistan’da 1 Türk vatandaşında da virüs tespit edildiği bildirildi.



İngiltere’deki “skandal” koronavirüs önlemlerinin ardından hükümet “U dönüşü” yaptı. Devletin yayınladığı yeni önerilerde, İngilizlere barlardan, ve restoranlardan kaçınmaları ve ailelerinden birinin hastalanması durumunda kendini izole etmeleri söylendi. Ancak yine de Boris Johnson’ın açıklamasında barlar, restoranlar ve tiyatroların kapatılması gündemde değildi.