Dünyada corona virüste son 24 saatte neler yaşandı?

"Worldometer" internet sitesine göre, salgının "merkez üssü" ABD'deki vaka sayısı 730 bine, iyileşenlerin sayısı ise 64 bine yaklaşırken, Kovid-19 nedeniyle 38 bin 244 kişi yaşamını yitirdi.

İtalya'da can kaybı 23 bin 227'ye, virüs bulaşan kişi sayısı 175 bin 925'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 44 bin 927 olarak açıklandı.

İspanya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının sayısı 20 bin 43'e, vaka sayısı 191 bin 726'ya çıkarken, 74 bin 662 kişi iyileşti.

Fransa'da vaka sayısı 173 bin 956'ya yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 323, iyileşenlerin sayısı 35 bin 983 olarak açıklandı.

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 15 bin 464'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 114 bin 217'ye çıktı.

Can kayıpları Belçika'da 5 bin 453'e, İran'da 5 bin 31'e, Almanya'da 4 bin 426'ya, Hollanda'da 3 bin 601'e, Brezilya'da 2 bin 203'e, İsveç'te 1511'e, Kanada'da 1463'e ve İsviçre'de 1366'ya yükseldi.

ABD'de idam mahkumlarının infazları ertelendi

İngiltere'de "Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden huzurevi sakinlerinin sayısının 7 bin 500'e ulaşmış olabileceği" iddia edildi.

İsveç'te, "Kovid-19 taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmaması" yönünde doktorlara talimat verdiği ortaya çıkan Korolinska Üniversite Hastanesi hakkında soruşturma başlatıldı.

Myanmar'ın Yangon, Ayeyawaddy ve Sagaing bölgelerinde "gece sokağa çıkma yasağı" uygulanacak.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Kovid-19 salgınının, virüs bulaşan kişiler dışındakiler için oruç tutmaya engel oluşturmadığını duyurdu.

Irak'ın Kerkük kentinde uygulanan sokağa çıkma yasağının süresi 24 Nisan'a uzatıldı.

ABD'nin Tennessee ve Texas eyaletlerinde idama mahkum edilen kişilerin infazları, salgın nedeniyle ertelendi.

MLS maçları 8 Haziran'a kadar oynanmayacak

İran'ın başkenti Tahran'daki kısıtlamalar tedricen kaldırılarak, "düşük riskli" bazı işletmeler tekrar açıldı.

Askıya alınan Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) karşılaşmalarının 8 Haziran'a kadar yapılmayacağı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgınının artışının bittiğine inandığını ve virüs nedeniyle can kayıpları konusundaki beklentilerinin 60 ila 65 bine düştüğünü açıkladı.

ABD'de yaşlı bakım evlerinde kalan en az 6 bin 900 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Afrika'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1017'ye ulaştı.

Güney Afrika'da sokağı çıkma yasağının ardından son 3 haftada 397 okul hırsızlık amacıyla tahrip edildi.

Hindistan'da bir bebeğe "tecrit" anlamına gelen "lockdown" adı verildi

İran, İslam Kalkınma Bankasından 130 milyon avro, Dünya Bankasından 50 milyon dolar kredi istedi.

Cezayir'de bazı vilayetlerde uygulanan karantinanın süresinin 10 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da ilan edilen 3 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı.

İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi.

Hindistan'da uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Tripura eyaletinde mahsur kalan bir çift, yeni doğan bebeklerine "tecrit" anlamına gelen "lockdown" ismini verdi.

New York Valisi Andrew Cuomo, salgın yüzünden ertelenen evlilik işlemlerinin uzaktan video konferansla yapılabileceğini söyledi.

Azerbaycan'da 20 Nisan'a kadar geçerli olan karantina rejiminin süresi, 4 Mayıs'a kadar uzatıldı.