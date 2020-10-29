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29.10.2020 - 21:01 | | AA

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 45 milyonu geçti

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 45 milyonu geçti.

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 45 milyonu geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 45 milyon 64 bin 700 oldu. 

ABD, 9 milyon 148 bin 462 vaka sayısıyla birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 8 milyon 71 bin 189 vaka ile Hindistan, 5 milyon 474 bin 840 vaka ile Brezilya, 1 milyon 581 bin 693 vaka ile Rusya, 1 milyon 235 bin 132 vaka ile Fransa, 1 milyon 194 bin 681 vaka ile İspanya, 1 milyon 130 bin 533 vaka ile Arjantin, 1 milyon 41 bin 935 vaka ile Kolombiya, 965 bin 340 vaka ile İngiltere ve 906 bin 863 vaka ile Meksika, 894 bin 928 vaka ile Peru izliyor. 

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 183 bin 78 kişi yaşamını yitirdi, 32 milyon 856 bin 483 kişi virüsü yenerek, sağlığına kavuştu.

Mobil fener alayı Antalya’yı aydınlattıAntalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlediği fener alayını, bu yıl mobil araçlarla düzenledi. Korteje katılamayan Antalyalılar ise kaldırımlardan marşlara eşlik ederek, alaya destek verdi. Meşalelerin yandığı kortejde, renkli görüntüler oluştu.
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