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19.11.2020 - 23:51 | | AA

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 57 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 57 milyonu geçti.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 57 milyonu aştı

 

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 57 milyon 49 bin 907 oldu. 

ABD, 11 milyon 981 bin 180 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 999 bin 49 ile Hindistan, 5 milyon 952 bin 185 ile Brezilya, 2 milyon 86 bin 288 ile Fransa, 2 milyon 15 bin 608 ile Rusya, 1 milyon 574 bin 63 ile İspanya, 1 milyon 453 bin 256 ile İngiltere, 1 milyon 339 bin 337 ile Arjantin, 1 milyon 308 bin 528 ile İtalya ve 1 milyon 218 bin 3 ile Kolombiya, 1 milyon 15 bin 71 ile Meksika izledi. 

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 362 bin 255 kişi yaşamını yitirdi, 39 milyon 617 bin 466 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Yol istediği sürücünün saldırısına uğradıKonya'da sürücü O.S.'nin, selektör yapıp yol istediği önündeki otomobilin sürücüsü, aracından inip yanına gelerek önce küfür etti,  ardından aracından levyeye benzer bir cisim alıp saldırmaya kalktı. Aracı zarar gören O.S., hızla olay yerinden uzaklaşıp polis merkezine giderek, araç kamerasına kaydettiği saldırıya ait görüntülerle şikayetle bulundu.
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