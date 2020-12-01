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01.12.2020 - 23:57 | | AA

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 64 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 64 milyonu aş

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 64 milyonu geçti

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 64 milyon 9 bin 313'e yükseldi. 

ABD 14 milyon 31 bin 757 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 9 milyon 495 bin 661 ile Hindistan, 6 milyon 344 bin 345 ile Brezilya, 2 milyon 232 bin 56 ile Rusya, 2 milyon 230 bin 571 ile Fransa, 1 milyon 664 bin 945 ile İspanya, 1 milyon 643 bin 86 ile İngiltere, 1 milyon 620 bin 901 ile İtalya, 1 milyon 424 bin 533 ile Arjantin, 1 milyon 316 bin 806 ile Kolombiya ve 1 milyon 113 bin 543 ile Meksika izliyor. 

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 481 bin 869 kişi yaşamını yitirdi, 44 milyon 294 bin 739 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

İmdatlarına polis yetiştiTürkiye genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Edirne'de kent sessizliğe bürünürken, polis ekipleri de trafikteki araçlar ve yaya vatandaşlara yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında yasağın bitmesine 10 dakika kalan iki öğrencinin, evlerine gidebilmek için yardım istediği polis ekipleri, öğrencileri evlerine bıraktı.
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