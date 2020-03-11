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11.03.2020 - 12:20 | | AA

Dünyada nadir görülen iki beyaz zürafa öldürüldü

Kenya'da dört ay önce avcılar tarafından katledilen ülkenin tek beyaz zürafası ve yavrusunun kemikleri bulundu. Zürafanın erkek yavrusu ise halen hayatta.

Dünyada nadir görülen iki beyaz zürafa öldürüldü

Kenya’da dünyada eşine nadir rastlanan bir beyaz zürafa ve yavrusunun kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Kenya Vahşi Yaşam Servisinden yapılan açıklamada, ülkede bilinen tek dişi beyaz zürafa ve yavrusunun Garissa bölgesinde kaçak avcıların hedefi olduğu belirtildi.

Açıklamada, aylar önce ortadan kaybolan zürafaların bulunan kemiklerinin 4 ay öncesine ait olduğu ve konuya ilişkin özel soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Öldürülen dişi zürafanın erkek yavrusunun ise halen hayatta olduğu öğrenildi.

Şimdiye kadar Tanzanya ve Kenya’da görülen bu zürafaların beyaz olması, lösizm olarak adlandırılan genetik durumdan kaynaklanıyor.

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