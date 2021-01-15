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15.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Dünyanın en eski mağara resmi

Endonezya’daki bir adada keşfedilen gerçek boyutlarda bir domuzun çizildiği duvar resminin dünyanın en eski mağara resmi olduğu açıklandı

Dünyanın en eski mağara resmi

Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki Leang Tedongnge mağarasında ‘dünyanın en eski mağara resmi’ bulundu. Avustralya’daki Griffith Üniversitesi’nden Maxime Aubert ile doktora öğrencisi Basran Burhan’ın Endonezyalı yetkililerle yaptığı çalışmalar sonucunda bulunan yaban domuzu resminin en az 45 bin yıl öncesine ait olduğu belirtildi. Yetkililer, 1.36 santimetre boyunda, 54 santimetre enindeki resmin ‘dünyanın bilinen en eski figüratif sanat eseri’ olduğunu söyledi.

En eski yerleşim kanıtı

Resimde erkek olduğu anlaşılan domuzun iki diğer domuzla kavga etmesi ya da iletişim anının çizildiği sanılıyor. Ayrıca, ekip resmin adadaki modern insan yerleşiminin en eski kanıtı olduğunu da vurguladı. ‘Science Advances’ dergisinde yayınlanan keşfe imza atanlardan olan Aubert söz konusu eserin daha eskiye dayanmış olabileceğini de belirterek “Bu resmi yapan insanlar tamamen moderndi, tıpkı bizim gibiydiler, sevdikleri herhangi bir resmi yapabilecek tüm kapasiteye ve araçlara sahiptiler” dedi.

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