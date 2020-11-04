04.11.2020 - 00:03 | | DHA
Dünyanın gözü ABD'de... Oy verme işlemi ne zaman bitiyor?
ABD'de halk 46ıncı başkanını seçmek üzere seçim merkezlerine gitmeye devam ediyor. Ülkede birçok eyalette, sandıkların kapanma saatleri Türkiye saatine göre farklılık gösteriyor. Indiana ve Kentuckydeki sandıklar, Türkiye saati ile 02.00de ilk kapanacak sandıklar olacak.
ABD'de tarihi seçim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yarıştığı seçimde, her eyalette sandıkların kapatılma saatleri farklı. Türkiye saati ile 02.00de, Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme işlemi sona erecek. Diğer eyaletlerde ise oy verme işleminin sona erme saatleri şu şekilde:
Georgia, Güney Karolina, New Hampshire - TSİ 03.00
Ohio, Kuzey Karolina TSİ 03.30
Florida, Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama- TSİ 04.00
Texas, New York, Arizona, Colorado, Minnesota, Wisconsin- TSİ 05.00
Nevada, Iowa, Utah- TSİ 06.00
Washington, Oregon, Kaliforniya- TSİ 07.00
Alaska, Hawaii- TSİ 08.00
ABD'de en tartışılan konu! Mektup oyda hile var mı?ABD'de büyük gün heyecanlı bekleyiş için geri sayım başladı. Tüm dünya merakla ABD'nin yeni başkanını bekliyor. ABD'de bu seçimlerin en tartışılan konularından biri de mektup ile oy kullanma sistemi oldu. ABD'den Razi Canikligil ve Ali Çınar konuyla ilgili olarak CNN TÜRK ekranlarında açıklamalarda bulundu.