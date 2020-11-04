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04.11.2020 - 00:03 | | DHA

Dünyanın gözü ABD'de... Oy verme işlemi ne zaman bitiyor?

ABD'de halk 46ıncı başkanını seçmek üzere seçim merkezlerine gitmeye devam ediyor. Ülkede birçok eyalette, sandıkların kapanma saatleri Türkiye saatine göre farklılık gösteriyor. Indiana ve Kentuckydeki sandıklar, Türkiye saati ile 02.00de ilk kapanacak sandıklar olacak.

Dünyanın gözü ABD'de... Oy verme işlemi ne zaman bitiyor?

ABD'de tarihi seçim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yarıştığı seçimde, her eyalette sandıkların kapatılma saatleri farklı. Türkiye saati ile 02.00de, Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme işlemi sona erecek. Diğer eyaletlerde ise oy verme işleminin sona erme saatleri şu şekilde:

Georgia, Güney Karolina, New Hampshire - TSİ 03.00

Ohio, Kuzey Karolina TSİ 03.30

Florida, Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama- TSİ 04.00

Texas, New York, Arizona, Colorado, Minnesota, Wisconsin- TSİ 05.00

Nevada, Iowa, Utah- TSİ 06.00

Washington, Oregon, Kaliforniya- TSİ 07.00

Alaska, Hawaii- TSİ 08.00

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