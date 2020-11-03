Dünyanın gözü bu seçimde!

Dünya, bugün gerçekleşecek Amerikan başkanlık seçimi için adeta nefesini tutarken, ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden, dün son kez seçmenlere seslendi. Son kampanya konuşmalarını yapan adaylar, henüz karar vermemiş seçmenleri kendine çekmeye çalıştı.

Başkan Trump, önceki gün 5 farklı eyalette seçim mitingi düzenlerken, Demokrat rakibi Joe Biden Pensilvanya’daydı. Pazar günü kritik eyaletlerinden Florida, Michigan, Kuzey Carolina, Iowa ve Georgia’da mitingler organize eden Trump, sabah Michigan’da destekçileriyle buluştu. Trump seçimin “pandemiyi sonlandıracak güvenli bir aşı” ile “ölümcül Biden sokağa çıkma yasağı” arasında yapılacağını öne sürdü.

Trump, dün son olarak Michigan’a gitti. Trump, geçen seçimde de son mitingini Michigan’daki Grand Rapids kentinde gerçekleştirmiş ve burada çok küçük bir farkla kazanıp büyük avantaj elde etmişti. Trump 4 yıl önce Michigan, Pensilvanya ve Wisconsin’i beklenmedik şekilde kazanarak başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Biden 10 puan önde

Öte yandan anketlerde Trump’ın önünde gözüken Demokrat aday Biden ise kritik önemdeki Pensilvanya ve Ohio’da taraftarlarıyla buluştu. Philadelphia kentindeki etkinlikte konuşan Biden, Trump’a yüklenerek, “Sizi Kovid-19 salgınından ve onun ekonomik etkilerinden koruyamayan bir başkan, 4 yıl daha bu ülkeyi yönetmeyi hak etmiyor” dedi.

NBC’nin son anketine göre Biden, ülke genelinde Trump’ın 10 puan önünde. Kararsız olarak nitelenen ve Biden’ın çoğunda önde olduğu bölgelerdeyse fark, ülke genelindeki kadar değil. Bu da seçimin sonucunu şimdiden tahmin etmeyi zorlaştırıyor.

Ülkede şu ana kadar yaklaşık 95 milyon erken oy kullanıldığı bildiriliyor. Bu, 2016’da oy kullanan seçmenin yaklaşık yüzde 70’ine karşılık geliyor. Demokrat seçmenlerde postayla oy kullanma eğiliminin hayli yüksek olduğunu belirten uzmanlar, bu nedenle bazı eyaletlerde başta Cumhuriyetçilerin önde görünebileceğini, ancak mektupla gönderilen oylar sayılıp işlendikçe Demokratların öne çıkabileceğini belirtiyor. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu bilinen bazı eyaletlerde ise önce mektupla gelen oylar sayılacak. Dolayısıyla bu bölgelerde önce Demokratların önde görünmesi ve daha sonra Cumhuriyetçilerin öne geçmesi öngörülüyor.

Daha önce de benzeri oldu

ABD’de seçim sonuçları genellikle sandıkların kapanmasının ardından bir gün içinde belli oluyor. Ancak daha önce de bunun gerçekleşmediği durumlar oldu. Son olarak 2000 yılında kazanan bir ay sonra Yüksek Mahkeme kararıyla belli olmuştu. Başkan seçildiği açıklanan George W. Bush, rakibi Al Gore’dan daha az oy almasına rağmen Florida’yı kazanarak seçiciler kurulunda rakibine beş kişi fark atmış ve bir dönem daha göreve gelmişti.

Ne zaman sonuçlanacak?

Bu yıl sayımın uzaması ve iki adaydan birinin sonucu kabul etmemesiyle, sürecin çekişmeli bir hal alması ihtimali yüksek. ABD Başkanı Donald Trump, seçimde oy sayımının aynı gün bitmemesi durumunda avukatlarının devreye girebileceğini söyledi. Bazı eyaletlerde oyların yeniden sayılması, iptal edilen pusulaların mahkemeye taşınması, hatta birçok noktada protestoların başlaması da seçim gecesi senaryoları arasında. Yeni başkanı Yüksek Mahkeme’nin belirleme olasılığı da bulunuyor. Bu durumda, “Trump” isminin çıkma ihtimali var. Seçimin en kritik eyaleti olarak gözüken Florida’da sonuçların seçim gecesi açıklanma ihtimali yüksek.

270 delege gerekiyor

Seçimlerde en fazla oyu alan aday değil en fazla delegeyi kazanan aday, başkanlık koltuğuna oturuyor. “Delegeler Kurulu” adı verilen sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunuyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor. 2016’da Hillary Clinton 3 milyon fazla oy almasına rağmen, Trump 304 delegeye ulaşarak seçimi kazanmıştı.

Kritik eyaletlerde son durum nedir?

Genel anketlerde Biden Florida’da 1.4, Pensilvanya’da 4.3, Michigan’da 5.1, Wisconsin’de 6.6, Kuzey Carolina’da 0.3 ve Arizona’da 1.2 puan önde görünüyor. 2016’daki seçimleri doğru tahmin eden Trafalgar araştırma şirketinin yaptığı ankette ise bu eyaletlerde Trump önde. Ankete göre, Trump Florida’da 2.7, Pennsylvania’da 0.8, Michigan’da 2.5, Kuzey Carolina’da 2.1 ve Arizona’da 2.5 puan önünde görünüyor.