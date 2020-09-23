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23.09.2020 - 00:52 | | AA

Dünyanın gözü buradaydı! Erdoğan - Macron görüşmesini yazdılar

Son dakika haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesi Fransız basınında geniş yer buldu.

Dünyanın gözü buradaydı! Erdoğan - Macron görüşmesini yazdılar

Le Figaro gazetesi, söz konusu telefon görüşmesini okuyucularına "Erdoğan, Macron'u 'yapıcı tutum' benimsemeye çağırıyor." başlığıyla duyurdu.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Macron'dan sağduyulu ve yapıcı tutum beklediği belirtildi.

Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde de Macron'un "Türkiye'yi Akdeniz'de belirsizlik olmadan barış ve iş birliği alanın inşasına yönelik adım atmaya çağırmasına" karşılık Erdoğan'ın Macron'dan sağduyulu ve yapıcı tutum içinde olmasını beklediğinin altı çizildi.

Haberde, bu görüşmenin "iki liderin arasındaki karşılıklı sert açıklamaların" ardından bir yatışmanın sinyali olduğuna dikkati çekildi.

Ouest-France gazetesinin haberinde Macron'un Erdoğan ile telefon görüşmesi talebinde bulunarak Türkiye'ye tansiyonu yatıştırma sinyali gönderdiği belirtildi.

Haberde, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de yaşanan krizde Yunanistan'ın yanında yer aldığı ifade edilirken, Erdoğan'ın görüşmede Macron'dan sağduyulu ve yapıcı tutum beklediğini söylediği kaydedildi.

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