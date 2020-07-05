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05.07.2020 - 18:42 | | AA

Ebola salgınında can kaybı artıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Equateur eyaletinde ortaya çıkan 11'inci dalga Ebola salgınında ölü sayısı 15'e yükseldi.

Ebola salgınında can kaybı artıyor

 

Salgınla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Equateur eyaletinde 2 kişinin daha Ebola’dan hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 3 yeni vakanın daha görüldüğü kaydedildi.

Böylece 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı 36'ya yükselirken, 15 kişi Ebola’dan hayatını kaybetti.

KDC'nin doğusunda 2018'de ortaya çıkan ve 2 bin 277 kişinin öldüğü 10'uncu dalga Ebola salgını ise 25 Haziran'da sona ermişti.

Ebola salgını binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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