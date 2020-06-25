Eiffel Kulesi 3 ay sonra ziyaretçilere açıldı

Mart sonunda koronavirüs salgını sebebiyle turistik amaçlı ziyaretçilere kapanan Eiffel Kulesi, 3 ayın ardından yeniden açıldı.

Ancak asansörler 1 Temmuz'a kadar kapalı ve Paris'te hava sıcaklığı çok yüksek.

Kulenin en tepesine çıkmak da yasak, en fazla ikinci kata kadar izin veriliyor.

İzin verilen en yüksek seviyeye çıkmak için turistleri, sıcak havada kat edilmesi gereken 674 basamak bekliyor.

Kulenin en tepesine çıkmak için normalde 1665 basamak var. Bu sebeple salgın öncesi buraya her bir ayakta bulunan asansörlerle çıkılıyordu.

Eiffel Kulesi'nin internet sitesinde 2. kata çıkmanın 30-45 dakika arasında sürdüğü yazıyor. Bu süre, ne kadar atletik olduğunuza göre değişiyor.

Küçük çocuklu ve bebeklilerle birlikte sağlık durumu sıkıntılı olanların kuleye çıkmaması tavsiye ediliyor.

Kaynak: BBC Türkçe