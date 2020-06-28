MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri El dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu
ABONE OL
28.06.2020 - 11:57 | | İHA

El dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu

ABD’de el dezenfektanı içen 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kalıcı olarak kör olduğu ve 3 kişinin ise yoğun bakımda olduğu belirtildi.

El dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu

ABD’nin New Mexico eyaletinde el dezenfektanı içen 3 kişinin metanol zehirlenmesi sonucu öldüğü, 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Eyaletin sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dezenfektan içen bir kişinin ise kalıcı olarak kör olduğu ifade edildi.

New Mexico eyaleti Sağlık Bakanı Kathy Kunkel yaptığı açıklamada, "Metanol içeren bir el dezenfektanı içtiyseniz, lütfen tıbbi yardım alın. Metanol zehirlenmesi için bir panzehir kullanılabilir. Ancak bir kişiye ne kadar erken müdahale edilirse, iyileşme ihtimali o kadar artar” dedi.

Yüksek miktarda metanol alınması, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, bulanık görme, kalıcı körlük, sinir sisteminde kalıcı hasara ya da ölüme neden olabiliyor.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump Nisan ayında Beyaz Saray’da düzenlenen korona virüs bilgilendirme toplantısında, “Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir" açıklamasını yapmıştı. Trump, açıklaması nedeniyle gelen tepkiler sonrası bunun muhabirlere yönelik kinayeli bir soru olduğunu söylemişti.

    Sınava giderken kaza geçirdi, hastane yerine sınava gittiİstanbul Maltepe’de ablasını sınava yetiştirmek isteyen bir motosikletli kaza yaptı. Kazada yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen öğrenciyi sınava polis ekipleri götürdü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? YKS-TYT-AYT-YTD soruları ve cevap anahtarı...

    2020 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? YKS-TYT-AYT-YTD soruları ve cevap anahtarı...

    Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

    Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

    Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

    Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

    AYT soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak 2020? YKS soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

    AYT soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak 2020? YKS soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

    Sıradaki Haber