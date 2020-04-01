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01.04.2020 - 04:11 |

El Salvador'da corona virüs nedeniyle ilk ölüm

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.

El Salvador'da corona virüs nedeniyle ilk ölüm

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ilk can kaybının yaşandığını, hastanın ülkeye ABD'den gelen 60 yaşında bir kadın olduğunu duyurdu.

Halka evde kalma çağrısı yapan Bukele, hayatını kaybeden hastanın yakınları ve arkadaşlarına baş sağlığı diledi.

Nüfusu 7 milyona yaklaşan Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Kovid-19, şu ana kadar 32 kişide görüldü.

Polis, halkı 'corona virüs'e karşı oyun havasıyla uyardıZongudak'ta, corona virüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.
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