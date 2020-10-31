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31.10.2020 - 09:55 | | AA

El Salvador'da toprak kayması: 9 ölü

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da yaşanan toprak kaymasında en az 9 kişi hayatını kaybetti.

El Salvador'da toprak kayması: 9 ölü

Sivil Savunma yetkilileri, başkent San Salvador'un 20 kilometre kuzeyindeki bir volkanik dağın yükseklerinden kopan kütlenin 4 kilometre kayması sonucu, dağ eteğindeki 40 kadar evin toprak altında kaldığını bildirdi.

Arama ve kurtarma ekipleri toprak altındaki 9 kişinin cesedine ulaşırken kayıp olduğu bildirilen 35 kişiye ulaşıldı.

Toprak kayması nedeniyle çevredeki 135 kadar evde de hasar meydana gelirken kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

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