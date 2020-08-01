Elon Musk yine sosyal medyayı salladı: Piramitleri uzaylılar inşa etti

Musk, Mısır piramitlerinin uzaylılar tarafından inşa edildiğini söyledi. Dört saat içinde 140 bini aşkın beğeni, 25 bine yakın retweet ve 8 binden fazla yanıt alan Musk’ın tweeti sosyal medyada viral oldu. Mısır piramitlerinin uzaylılar tarafından yapıldığına dair teoriyi tekrar gündeme getiren Musk’ı yüzlerce Twitter kullanıcısı tiye aldı. Bir anda mizah malzemesi olan Musk’a bazı kullanıcılar “Eğer piramitleri uzaylılar inşa ettiyse, plajda kumdan kaleler yaptıktan sonra bırakıp gitmemizin nedeni de onlardır” ve “Piramitler kesinlikle uzaylılar tarafından köleleştirilmiş insanlar tarafından inşa edildi” gibi esprili paylaşımlarda bulundu. Öte yandan, Musk’ın aynı zamanda sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ile uzay turizmi için öncü çalışmalar gerçekleştirdiği biliniyor.



Nasıl inşa edildi?



M.Ö. 2500’lü yıllarda inşa edildiği tahmin edilen Mısır piramitleri, üst üste konulan, bir tanesi birkaç tonu bulan milyonlarca taş parçasından oluşuyor. Piramitlerin zorlu ve karmaşık bir yapıda olması, yıllardır bu yapıların nasıl inşa edildiğine dair birçok iddianın ortaya atılmasına neden oldu. Bu iddialardan biri de piramitlerin uzaylılar tarafından inşa edildiğiydi. Yapılan son araştırmalara göre ise o zamanlar piramitlerin yakınındaki bir taş ocağından taşları kızağa yükleyen işçilerin 2.5 ton ağırlığındaki kaya parçalarını çekerek piramitlerin olduğu bölgeye taşıdı.