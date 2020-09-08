Emirlerini erotik videolara gizlemiş!

ABD’li “National Geographic” kanalı, “Bin Ladin’in Sabit Diskleri” adlı özel bir belgesel yayımladı. Belgeselde, Usame bin Ladin’i öldüren ABD Donanması’na bağlı özel kuvvetlerin evde bulduğu erotik film kolleksiyonunda, önemli bulgulara rastlandığı kaydedildi. Ladin’in, elektronik postalara güvenmediği için El Kaide üyeleriyle bu filmlerin içine şifrelenmiş kelimeler sayesinde iletişime geçmiş olabileceği öne sürüldü.