MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Emirlerini erotik videolara gizlemiş!
ABONE OL
08.09.2020 - 07:00 |

Emirlerini erotik videolara gizlemiş!

Terör örgütü El Kaide’nin kurucusu Usame bin Ladin’in, örgüt üyeleriyle iletişiminde, erotik videolara gizlenmiş şifreli mesajlar kullandığı iddia edildi.

Emirlerini erotik videolara gizlemiş!

ABD’li “National Geographic” kanalı, “Bin Ladin’in Sabit Diskleri” adlı özel bir belgesel yayımladı. Belgeselde, Usame bin Ladin’i öldüren ABD Donanması’na bağlı özel kuvvetlerin evde bulduğu erotik film kolleksiyonunda, önemli bulgulara rastlandığı kaydedildi. Ladin’in, elektronik postalara güvenmediği için El Kaide üyeleriyle bu filmlerin içine şifrelenmiş kelimeler sayesinde iletişime geçmiş olabileceği öne sürüldü.

Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptıAnkara'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çocuk vakalar artabilir

Çocuk vakalar artabilir

Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

Kovid’li annelere ‘emzirin’ tavsiyesi

Kovid’li annelere ‘emzirin’ tavsiyesi

Sıradaki Haber